Автомобиль сбил мальчика на переходе на юго-западе Москвы
Семилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в районе Ясенево. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 7 декабря.
«На улице Паустовского 67-летний водитель автомобиля сбил ребенка, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу в сопровождении отца», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
Пострадавшему мальчику потребовалась медицинская помощь, информация о его состоянии не уточняется, сообщается на сайте kp.ru.
Надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП, сообщает телеканал «360».
Накануне автомобиль Mersedes насмерть сбил женщину-пешехода на Дмитровском шоссе в Москве. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.