В театрах Москвы пообещали разобраться с проблемой оплаты в буфетах

Московские театры после информации «Известий» о нарушениях в театральных буфетах, где посетители столкнулись с невозможностью расплатиться банковской картой, пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

При этом, например, в МХТ имени Чехова заявили, что в их буфетах есть возможность расплатиться картой, однако, как сообщил представитель театра по вопросам питания Никита Мартынов, в ходе внутреннего расследования выяснилось, что из-за технических неполадок буфет периодически вынужден принимать оплату только в наличной форме. Он подчеркнул, что в дальнейшем этот вопрос будет взят под личный контроль и ответственность руководства театра.

В Студии театрального искусства (СТИ) завили, что юридически театр не имеет отношения к арендаторам буфета. Однако, как сказала помощник художественного руководителя по общим вопросам, пресс-атташе театра Наталья Витвицкая, в связи с появлением указанных жалоб театральное руководство призвало разобраться с этой ситуацией.

«Законодательно театр не имеет отношения к арендаторам буфета, у нас заключен с ними договор аренды. Но мы <…>, конечно, заинтересованы, чтобы наши зрители оставались довольны качеством обслуживания в театральном буфете. Мы высказали свои пожелания арендаторам», — отметила она.

По ее словам, в самое ближайшее время арендаторы «найдут техническую возможность и услуга оплаты безналичным расчетом через эквайринг будет предоставлена».

О том, что ряд буфетов в театрах Москвы, вероятно, нарушают закон «О защите прав потребителей», «Известия» написали 7 декабря. Отмечалось, что буфеты предлагают посетителям оплату еды и напитков наличными или переводом, хотя по закону обязаны обеспечивать возможность оплаты картой через терминал. При этом указывалось, что в основном предприятия сетуют на плохую связь, из-за которой якобы вынуждены принимать переводы по номеру телефона вместо использования системы быстрых платежей (СБП), наличных или оплаты картой.

Профессор департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский в разговоре с «Известями» отметил, что некоторые театры пользуются услугами кейтеринга и буфетных компаний, другие же сотрудничают с ресторанами. В таком случае, по его словам, ответственность за оказание услуг несет предприятие, с которым у театра заключен договор. Но если театр управляет буфетом сам, то виноват театр, добавил Ряховский.