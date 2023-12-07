Буфеты столичных театров заподозрили в нарушении прав потребителей

Ряд буфетов в московских театрах, вероятно, нарушают закон «О защите прав потребителей», узнали «Известия». И дело не в наценке на продукты и напитки, очереди или качестве продукции. Проблема в том, что они предлагают посетителям оплату еды и напитков в театральных буфетах наличными или переводом, хотя по закону обязаны обеспечивать возможность оплаты картой. «Известия» убедились в этом, побывав в нескольких театральных буфетах столицы.

В основном предприятия сетуют на плохую связь, из-за которой якобы вынуждены принимать переводы по номеру телефона вместо использования системы быстрых платежей (СБП), наличных или оплаты картой. Действительно, в соответствии со статьей 16.1 закона «О защите прав потребителей» возможность оплаты только наличными возможна, если услуга или товар предоставляются там, где нет связи.

Но возможностей для обеспечения зоны буфета интернетом сегодня масса. Да и если работает перевод, значит, и интернет на месте. А важнее всего, чтобы выдавался чек, пусть даже оплата будет наличными, а не картой.

«У нас есть куча возможностей: проводной интернет, либо мобильный интернет, либо Bluetooth, либо Wi-Fi. Можно также использовать USB. В законодательстве есть исключения для труднодоступных регионов, перечень которых устанавливается специальным образом. Там особые условия, и это не относится к театрам», — объяснил «Известиям» профессор департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский.

Возможно, что таким образом предприятия еще и уходят от обязательных налоговых отчислений государству. Но кто будет нести ответственность за эти нарушения, решается по праву владения буфетом: если это сторонняя организация, то всё ложится на ее плечи.

Некоторые театры пользуются услугами кейтеринга и буфетных компаний, например ООО «Театр начинается с буфета» и ООО «Театральный буфет», другие же сотрудничают с ресторанами. Но если театр управляет буфетом сам, то виноват театр.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Контракт на антракт: как буфеты в столичных театрах уходят от налогов