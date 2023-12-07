Контракт на антракт: как буфеты в столичных театрах уходят от налогов

Как минимум в восьми столичных театрах в буфетах принимают оплату только наличными или переводом. При этом по закону «О защите потребителя» предприятия обязаны обеспечивать покупателя возможностью оплаты и картой тоже. По мнению юристов, подобные ограничения способов оплаты могут говорить о попытках уйти от налого в. Так это или нет, кто несет ответственность за нарушения и как с ними бороться, разбираются «Известия».

Карты, деньги, чеки

В ряде московских театров способы оплаты в буфетах явно нарушают закон «О защите прав потребителей» и, возможно, дают возможность работать в обход налогов. И пока недовольные зрители оставляют отзывы в Сети , «Известия» дошли до буфетов и лично получили доказательства нарушений.

В Школе современной пьесы (ШСП) терминал не работает — просят оплачивать переводом, который идет на имя некоего Евгения Исаева, убедился корреспондент «Известий». При этом замхудрука ШСП Екатерина Кретова и директор театра Станислав Нечаев утверждают: карты принимают, касса есть , а снятое «Известиями» доказательство обратного — единичный случай, связанный с техническими неполадками.

В Электротеатре Станиславский деньги за булочку, чай или что покрепче тоже отправятся обычному сотруднику — Владимиру Таранову.

В МХТ им. Чехова на отсутствие терминалов жалуются с 2019 года, посетителям в театре это объясняют плохой связью. Тем же оправданием пользуются и в Большом, где точек общепита несколько. В буфете на седьмом этаже, хотя из четырех касс только одна работает с картами, а остальные три — по «налу», переводом оплатить нельзя . Другой зритель отметил, что неоднократно расплачивался в ГАБТ переводом и без чека.

В соответствии со статьей 16.1 закона «О защите прав потребителей» оплата исключительно наличными возможна, если услуга или товар предоставляются там, где нет связи. Но доктор экономических наук, профессор Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ряховский уверяет — это касается регионов.

— В соответствии с законодательством, контрольно-кассовая техника должна быть подключена к интернету, и у нас есть куча возможностей: проводной интернет, либо мобильный интернет, либо Bluetooth, либо Wi-Fi. Можно также использовать USB. В случае, если контрольно-кассовая техника не подключена — это нарушение, за что предусмотрена ответственность. Однако в законодательстве есть исключения для труднодоступных регионов , перечень которых устанавливается специальным образом. Там особые условия, и это не относится к театрам, — объяснил эксперт.

В театре МОСТ при отсутствии налички тоже требуют оплату переводом, в итоге чай обошелся корреспонденту «Известий» в 150 рублей вместо 100. Ни о какой системе быстрых платежей (СБП) здесь речи не идет — снялась комиссия. Логично, что со связью там все в порядке, раз заплатить удалось, поэтому на пункт статьи 16.1 о плохом интернете как препятствии опереться тут нельзя.

Один из зрителей утверждает, что столкнулся с отсутствием возможности оплаты ужина картой и в Театре Ермоловой.

Буфет день, буфет пища

Компаний, которые оказывают театрам буфетные услуги, несколько. Как правило, их передают коллегам из рук в руки, и одна фирма может работать в разных театрах — скажем, в Театре Сатиры и в МАМТ действует одно и то же предприятие, ООО «Театр начинается с буфета». У этой компании, согласно открытым источникам, доходы за 2022 год составили 33,6 млн рублей при расходах в 24 млн и налогах в 855 тыс. рублей. Чистая прибыль — 8,2 млн рублей. Сначала театр просит коммерческое предложение, куда уже внесены условия сотрудничества, ассортимент и цены, а потом устраивает дегустацию.

Раньше для того, чтобы в театре появился буфет, институции нужно было объявить конкурс на оказание услуг. Но постановлением правительства РФ от 14 июля 2020 года театры получили право заключать договоры об оказании услуг без конкурса и согласования контракта с учредителем — например, с Минкультуры РФ.

— Если театр государственный, то аренда происходит в виде конкурса. Если это частный театр, то в частном порядке, — объяснил «Известиям» юрист, управляющий партнер юрфирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев.

Действительно, не все театры действуют по конкурсу: одни сотрудничают с кейтерингом, другие — с ресторанами. Театр на Таганке работает с паста-баром Farro, Электротеатр Станиславский — с баром Noor, а Театр Наций — с рестораном «Театр Корша». В Новом пространстве Театра Наций есть винный буфет, созданный владельцами гастропроектов Veladora и «Вода».

В пресс-службе Союза театральных деятелей РФ «Известиям» сказали, что буфетную историю организация не контролирует, поскольку это «коммерческое подчинение персонально каждого из театров».

«Известия» выяснили, что компания ООО «Театральный буфет», где гендиректором числится Андрей Лихарев, работает в РАМТ, куда, кстати, попала традиционным способом — по тендеру. Доход ООО за 2022 год составил 4,2 млн рублей при расходах в 3,2 млн рублей и налогах в 129 тыс. рублей, свидетельствуют открытые источники. Ч истая прибыль — 867 тыс. рублей.

— Мы отдельное от РАМТ предприятие. Театр получает прибыль в виде аренды. В буфете наценка, как и везде, от 50% до 300%. Артистов мы тоже кормим, но дешевле, и у них отдельный буфет, не зрительский. Мы принимаем наличные и оплату картой. Но РАМТ находится в центре столицы, работают глушилки, поэтому посетителям мы предлагаем бронировать столики и оплачивать их заранее, чтобы обеспечить их комфорт, — сказал «Известиям» Лихарев.

Дмитрий Терентьев подтвердил, что кроме аренды, по большому счету, театры прибыли с буфетов не получают, если только это отдельно не прописано в договоре — например, процент с продаж еды и напитков. Он добавил, что за все, что происходит в буфете, в том числе за продукцию и напитки, ответственность несет сам буфет.

— Учредитель театра контролирует всю деятельность: он знает, кто его арендатор, но не вмешивается в деятельность арендатора, — сказал юрист.

В Театре Олега Табакова свой собственный общепит: «Табакерка» выпускает шоколад. То есть, для некоторых институций точки общепита и правда становятся параллельным бизнесом. Впрочем, в этих буфетах касса действует, а чеки выдаются.

Ходили слухи, что небуфетом «Люсьен Оливье» владеет бывший художественный руководитель ШСП Иосиф Райхельгауз. Но «Известия» выяснили, что заведением управляет ООО «Театральный буфет Оливье», гендиректором которого значится Екатерина Шелковова, — это значит, что кафе отдельное от театра предприятие.

Бороться нельзя прощать

По словам Дмитрия Ряховского, эта модель возможного ухода от уплаты налогов «стара как мир», и страдает от нее не только государство, которое недополучает необходимые налоговые отчисления.

— Можно предположить, что вышеуказанными наличными средствами будет приобретаться продукция для данного буфета и могут возникнуть вопросы к качеству приобретаемой продукции , — сказал эксперт.

А то, на кого возлагается ответственность за нарушения, зависит от того, кто «заказывал банкет», в том числе алкогольный, объясняет Дмитрий Терентьев.

— Вся отчетность по продаже алкогольной продукции идет той организации, которая имеет лицензию. Если буфет принадлежит театру — это делает театр. Если сторонней организации, то в налоговую отчитывается она. Расчет с потребителями в принципе происходит с применением контрольно-кассовой техники, а для продажи алкогольной продукции выдается специальный чек с QR-кодом, по которому можно проконтролировать, контрафакт продается или нет. В любом случае, продажа алкоголя должна быть по чеку , — отметил юрист.

Сегодня в РФ действует мораторий на проверку контрольно-кассовой техники, но налоговые органы в рамках законодательства могут выявить нарушения и написать такому предпринимателю предупреждение, добавил Дмитрий Ряховский.

В «Росфинмониторинге» подтвердили, что буфеты в театрах могут быть частью круговорота «серого нала», а проще говоря — теневой инкассации.

— Буфеты в театрах, как и другие предприятия розничной торговли, могут быть источником продажи наличной выручки. К таким предприятиям относятся оптовые и мелкооптовые компании, розничные предприятия, сетевые магазины и другие. Вместе с тем выручка буфетов, как правило, имеет незначительный объём , — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Динамика решения проблемы теневой инкассации положительная, отмечают в «Росфинмониторинге». По данным Банка России на сентябрь 2023 года, объемы обналички в банковском секторе уменьшились на 5% в сравнении с 2022 годом — теперь их сумма составляет 32 млрд рублей. А вне сектора они снизились до 10 млрд рублей, причем в аналогичный период прошлого года сумма составляла 14 млрд.

Кроме того, ведомство уже сделало типологию «Продажа наличной выручки через предприятия нефинансового сектора» — грубо говоря, это инструкция по выявлению и противодействию теневой инкассации, которые впоследствии рассылаются участникам системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). А главные участники этой системы — банки.

«Известия» направили запросы в Роспотребнадзор, Департамент культуры города Москвы и в Федеральную налоговую службу, а также в упомянутые в материале театры.