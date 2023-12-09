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Группировка «Юг» уничтожила две украинские бронемашины и миномет

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Об успехах российских военнослужащих группировки «Юг» в уничтожении военной техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Ударами артиллерии и авиации уничтожены две боевые бронированные машины, пикап, три автомобиля и миномет 120-го калибра в районах Григоровки, Новомихайловки, Константиновки», — отметил он.

Астафьев также заявил, что к тому же поражен пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Марьинки.

Он добавил, что подразделения группировки вместе с авиацией и при поддержке огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ и нанесли поражение живой силе противника.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты украинские беспилотные летательные аппараты в районах населенных пунктов Старомихайловка, Спорное, Тополевка ДНР», — заключил Астафьев.

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Ранее, 8 декабря, сообщалось, что российские военные уничтожили несколько боевиков ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР. Уточняется, что на форме ликвидированных военнослужащих были шевроны с американским государственным флагом.

Ранее в тот же день сообщалось, что отрядам подразделения «Север-V» удалось захватить опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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