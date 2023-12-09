Эксперт рассказал об антивирусах для смартфонов

Антивирусные программы нужны не всем смартфонам. Об этом 9 декабря «Газете.Ru» рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

Смартфоны, которые работают на базе iOS и Android, уже имеют встроенные механизмы защиты от вредоносного программного обеспечения (ПО), уточнил Липов.

«Эти системы обновляются регулярно и способны обнаруживать и блокировать широкий спектр угроз, включая вирусы, вредоносное программное обеспечение, фишинг», — рассказал он.

Если использовать смартфон только для просмотра безопасных веб-сайтов или чтения писем от знакомых адресатов в электронной почте, то и возможность встретить вирус понижается, ведь обычно вирусы приобретаются через неофициальные источники или загрузки приложений с подозрительных веб-сайтов.

«Стоит избегать загрузки приложений из непроверенных источников и не посещать подозрительные веб-сайты», — отметил эксперт.

Липов указал, что антивирусные приложения потребляют ресурсы смартфона, что может привести к замедлению работы устройства.

«Тем не менее антивирус для телефона необходим не только для защиты от вирусов. Современные антивирусы предлагают множество дополнительных функций <…> Поэтому сегодня антивирус для телефона представляет собой не только защиту от вирусов, но и целый комплекс полезных функций», — заключил Липов.

Ранее, 28 ноября, эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, что шпионское ПО на смартфоне бывает довольно сложно распознать, однако несколько способов выявить «сталкерский» софт всё же есть. Самый легкий и надежный метод — установить программу-антивирус. Такое приложение просканирует устройство и оповестит владельца гаджета в том случае, если будет найдено сомнительное ПО.

Если антивирус не помог, необходимо присмотреться к изменениям в работе смартфона, которые могут показаться подозрительными: быстрая разрядка батареи, самостоятельное включение геолокации, расход интернет-трафика и т.д. Тогда нужно обратиться к специалисту для его удаления.