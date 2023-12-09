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Эксперт рассказал об антивирусах для смартфонов

IT-эксперт Липов: антивирус может замедлить работу смартфона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Антивирусные программы нужны не всем смартфонам. Об этом 9 декабря «Газете.Ru» рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

Смартфоны, которые работают на базе iOS и Android, уже имеют встроенные механизмы защиты от вредоносного программного обеспечения (ПО), уточнил Липов.

«Эти системы обновляются регулярно и способны обнаруживать и блокировать широкий спектр угроз, включая вирусы, вредоносное программное обеспечение, фишинг», — рассказал он.

Если использовать смартфон только для просмотра безопасных веб-сайтов или чтения писем от знакомых адресатов в электронной почте, то и возможность встретить вирус понижается, ведь обычно вирусы приобретаются через неофициальные источники или загрузки приложений с подозрительных веб-сайтов.

«Стоит избегать загрузки приложений из непроверенных источников и не посещать подозрительные веб-сайты», — отметил эксперт.

Липов указал, что антивирусные приложения потребляют ресурсы смартфона, что может привести к замедлению работы устройства.

«Тем не менее антивирус для телефона необходим не только для защиты от вирусов. Современные антивирусы предлагают множество дополнительных функций <…> Поэтому сегодня антивирус для телефона представляет собой не только защиту от вирусов, но и целый комплекс полезных функций», — заключил Липов.

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Ранее, 28 ноября, эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, что шпионское ПО на смартфоне бывает довольно сложно распознать, однако несколько способов выявить «сталкерский» софт всё же есть. Самый легкий и надежный метод — установить программу-антивирус. Такое приложение просканирует устройство и оповестит владельца гаджета в том случае, если будет найдено сомнительное ПО.

Если антивирус не помог, необходимо присмотреться к изменениям в работе смартфона, которые могут показаться подозрительными: быстрая разрядка батареи, самостоятельное включение геолокации, расход интернет-трафика и т.д. Тогда нужно обратиться к специалисту для его удаления.

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