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Эксперт назвал способы распознать шпионское ПО на смартфоне

Эксперт Фомин: шпионское ПО можно выявить по подозрительным изменениям в работе смартфона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Шпионское программное обеспечение (ПО) на смартфоне бывает довольно сложно распознать, однако несколько способов выявить «сталкерский» софт всё же есть. О них рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин во вторник, 28 ноября.

Самый легкий и надежный метод — установить программу-антивирус. Такое приложение просканирует устройство и оповестит владельца гаджета в том случае, если будет найдено сомнительное ПО. Однако не все вирусы могут быть обнаружены таким способом, отметил Фомин в интервью агентству «Прайм».

По его словам, если антивирус не помог, необходимо присмотреться к изменениям в работе смартфона, которые могут показаться подозрительными: быстрая разрядка батареи, самостоятельное включение геолокации, расход интернет-трафика, отправка сообщений на неизвестные номера, постоянный нагрев в режиме покоя. Всё это может указывать на наличие в вашем устройстве «сталкерского» ПО, и тогда нужно обратиться к специалисту для его удаления.

«Для защиты от шпионского программного обеспечения необходимо скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов. Подозрительно, когда приложение требует доступ к функциям, которые ему не нужны. Например, если софт для чтения офисных документов запрашивает доступ к сообщениям и телефонным звонкам», — порекомендовал Фомин.

Кроме того, эксперт посоветовал чаще менять пароль на смартфоне, а также предостерег от передачи незаблокированного гаджета другим людям.

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Ранее, 12 ноября, руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что VPN дает возможность мошенникам рассылать вредоносное ПО на телефоны пользователей. Кроме того, у пользователей VPN больше риск утечки личных данных, поскольку при передаче информации в таких случаях не используется стандартное шифрование.

Перед этим, 3 ноября, старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо посоветовал пользователям смартфонов отказаться от публикации конфиденциальных данных, не доверять письмам и сообщениям в чатах, перепроверять информацию и устанавливать приложения только из официальных источников, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

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