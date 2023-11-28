Эксперт назвал способы распознать шпионское ПО на смартфоне

Шпионское программное обеспечение (ПО) на смартфоне бывает довольно сложно распознать, однако несколько способов выявить «сталкерский» софт всё же есть. О них рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин во вторник, 28 ноября.

Самый легкий и надежный метод — установить программу-антивирус. Такое приложение просканирует устройство и оповестит владельца гаджета в том случае, если будет найдено сомнительное ПО. Однако не все вирусы могут быть обнаружены таким способом, отметил Фомин в интервью агентству «Прайм».

По его словам, если антивирус не помог, необходимо присмотреться к изменениям в работе смартфона, которые могут показаться подозрительными: быстрая разрядка батареи, самостоятельное включение геолокации, расход интернет-трафика, отправка сообщений на неизвестные номера, постоянный нагрев в режиме покоя. Всё это может указывать на наличие в вашем устройстве «сталкерского» ПО, и тогда нужно обратиться к специалисту для его удаления.

«Для защиты от шпионского программного обеспечения необходимо скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов. Подозрительно, когда приложение требует доступ к функциям, которые ему не нужны. Например, если софт для чтения офисных документов запрашивает доступ к сообщениям и телефонным звонкам», — порекомендовал Фомин.

Кроме того, эксперт посоветовал чаще менять пароль на смартфоне, а также предостерег от передачи незаблокированного гаджета другим людям.

Ранее, 12 ноября, руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что VPN дает возможность мошенникам рассылать вредоносное ПО на телефоны пользователей. Кроме того, у пользователей VPN больше риск утечки личных данных, поскольку при передаче информации в таких случаях не используется стандартное шифрование.

Перед этим, 3 ноября, старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо посоветовал пользователям смартфонов отказаться от публикации конфиденциальных данных, не доверять письмам и сообщениям в чатах, перепроверять информацию и устанавливать приложения только из официальных источников, чтобы не стать жертвой киберпреступников.