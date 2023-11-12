Россиян предупредили о рисках поймать вирус из-за использования VPN

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян 12 ноября рассказал о проблемах, которые могут возникнуть из-за использования VPN на телефоне.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что главная проблема безопасности VPN-сервисов — отсутствие защиты личных данных. При передаче информации не используется стандартное шифрование, а значит, доступ к конфиденциальным сведениям, например, логинам и паролям, могут получить и злоумышленники.

Также Закарян указал, что VPN дает возможность мошенникам рассылать вредоносное ПО на телефоны пользователей. Для его запуска иногда необходимо перейти по ссылке, однако, как правило, пользователь даже не понимает, что он уже запустил вредоносную программу. Ссылки могут быть замаскированы под другие функции.

По словам специалиста, вирусные программы могут активировать телефонные сервисы, например, микрофон и камеру, что повышает риски слежки за устройством и пользователем.

Закарян призвал не пересылать со включенным VPN важные личные данные — логины, пароли и данные банковских карт и счетов. Также не стоит пользоваться VPN-сервисом, если он запрашивает личные данные, поскольку есть риск, что в дальнейшем информацию могут продать или она окажется в открытом доступе.

Кроме того, разработчик подчеркнул, что включение VPN на смартфоне может причинять различные неудобства пользователю. Например, замедлять работу устройства или снижать скорость мобильного интернета.

Ранее, 24 июля, эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин рассказал, что использование VPN-сервисов повышает риск утечки данных, поэтому он посоветовал не вводить логины и пароли, данные банковских карт с включенным VPN. Также стоит проявить бдительность, если приложение запрашивает доступ к местоположению, сообщениям или камере.