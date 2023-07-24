Эксперт дал советы по защите личных данных при использовании VPN

Использование VPN-сервисов повышает риск утечки данных, поэтому важно знать, как защитить свое устройство. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал «Газете.Ru» эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин.

«Принцип работы VPN следующий: пользователь подключается к серверу не напрямую, а через посредников. Скорость соединения уменьшается, но зато сохраняется возможность безопасного подключения к удаленному рабочему месту и обхода блокировок интернет-ресурсов», — объяснил он.

VPN-сети не обеспечивают дополнительную конфиденциальность или анонимность: данные переносятся с обычного провайдера на владельца сервера. Следовательно, нужно быть готовым, что личную информацию могут получить третьи лица. Именно поэтому не рекомендуется вводить логины и пароли, данные банковских карт с включенным VPN.

Также стоит проявить бдительность, если приложение запрашивает доступ к местоположению, сообщениям или камере. Сервису эти разрешения в действительности не нужны, зато таким образом может осуществляться слежка.

«Приложения обязательно устанавливать только через официальные магазины, там они проходят проверку, прежде чем станут доступны пользователям. При скачивании VPN-сервиса стоит уточнить количество установок. <...> Если приложение скачали меньше 1 тыс. раз, лучше избегать его», — добавил Фомин.

Ранее, 18 июля, проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко в беседе с «Известиями» предупредил, что офисные устройства зачастую хранят данные о печати, копировании и сканировании, к которым могут получить доступ злоумышленники.

Для защиты конфиденциальной информации стоит регулярно обновлять программное обеспечение и прошивку, устанавливать надежные пароли и ограничения, время от времени чистить хранилище, а также с осторожностью использовать сетевые функции, такие как печать через облачные сервисы.

В конце июня стало известно, что количество сведений о жителях РФ (строки баз данных, содержащие электронную почту, номер телефона и другую информацию), попавший в открытый доступ, выросло в два раза год к году: с 18 млн в мае 2022-го до 38 млн строк в мае 2023-го.