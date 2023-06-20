Объем утечек персональных данных жителей России вырос вдвое

Количество сведений о жителях РФ (строки баз данных, содержащие электронную почту, номер телефона и другую информацию), попавший в открытый доступ, выросло в два раза год к году: с 18 млн в мае 2022-го до 38 млн строк в мае 2023-го, рассказали «Известиям» в компании DLBI (сервис поиска утечек в Сети).

Абсолютное большинство случаев составили базы систем лояльности и интернет-магазинов, отметили специалисты по информационной безопасности.

«Среди крупнейших утечек — данные клиентов интернет-магазина «Читай-город» (9,6 млн уникальных записей), торговой сети «Ашан» (не менее 7,7 млн, интернет-магазина сети «Леруа Мерлен» (4,7 млн) и магазина book24.ru (3,8 млн). Все данные хакеры выложили в свободный доступ», — сообщил основатель DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, 90% случаев связаны с деятельностью проукраинских хакеров и представляют собой дампы (структуру) баз данных системы управления сайтом, выгрузка которых стала возможной в результате взлома с использованием уязвимостей. Часть из них известна с марта прошлого года.

В Роскомнадзоре заявили, что спланированные хакерские атаки были инициированы из-за рубежа. Характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к спецслужбам, отметили там.

«Участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство — часть гибридной войны, которая ведется против России», — заявили в ведомстве.

Тенденция роста объема утечек продолжается и в июне этого года. По данным компании F.A.С.С.T. (экс-Group-IB), за первую половину месяца объем строк, слитых в Сеть, составил 62,1 млн строк.



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