В ПСБ рассказали пользователям смартфонов о способах защиты от мошенников

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, пользователям смартфонов следует отказаться от публикации конфиденциальных данных, не доверять письмам и сообщениям в чатах, перепроверять информацию и устанавливать приложения только из официальных источников. Такие правила озвучил старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

«Проверяйте любую информацию. Друг в «Одноклассниках» или во «ВКонтакте» просит срочно перевести деньги, потому что его мама/брат/сын/сестра попали в больницу и нуждаются в операции? Перезвоните ему или свяжитесь с ним каким-нибудь другим способом», — отметил он.

Миклухо также призвал не выкладывать в сети конфиденциальные данные: номера телефонов и банковских карт, данные паспорта, адрес. «Если телефонный номер, должен быть на сайте или в социальной сети, допустим, по работе — лучше зарегистрировать отдельный телефон и использовать его только для этих целей», — продолжил он.

Старший вице-президент банка добавил, что не стоит доверять всем письмам и сообщениям в чатах: необходимо обратить внимание на то, как написан текст. «Вряд ли служба безопасности банка будет делать много откровенно глупых ошибок. Также смотрите на адрес: мошенники могут просто переставить в нем буквы, чтобы казалось, что электронное письмо пришло со знакомого вам адреса», — рассказал Миклухо.

Эксперт подчеркнул, что приложения на устройства нужно скачивать только через официальные магазины или сайты компаний-разработчиков. «Устанавливая неофициальные либо ломаные пиратские версии, вы рискуете занести на свое устройство вирус», — продолжил он.

Миклухо также считает необходимым устанавливать антивирусные программы, которые защищают, в частности, от фишинга.

Еще директор департамента информационной безопасности ПСБ рекомендовал создавать уникальные пароли. «Он должен быть сложной комбинацией букв, цифр и специальных символов. И не стоит хранить его в доступном месте. Даже в вордовском файле, который называется «Пароли». Существуют специальные приложения-менеджеры, которые помогают создать пароль и надежно зашифровать его», — заключил он.