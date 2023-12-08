В России выпущена почтовая марка с изображением Жириновского

В России появилась почтовая марка и конверт для писем с изображением основателя Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского. Об этом 8 декабря сообщил заместитель главы фракции либерал-демократов в Госдуме Сергей Леонов.

«Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского», — указал Леонов в своем Telegram-канале, приложив соответствующие изображения.

Марку и конверт выпустила компания «РусМарка» в рамках серии «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством». Как отмечено Telegram-канале компании, на почтовой марке «изображены портрет В.В. Жириновского и орден «За заслуги перед Отечеством», полным кавалером которого являлся политик, будучи удостоенным данной награды всех степеней — с I по IV.

Ранее, 9 ноября, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках своего визита в Крым передал 10 дронов-камикадзе «Жириновский» российским военнослужащим для дальнейшей их передачи в зону проведения спецоперации. Он отметил, что дроны-камикадзе, названные в честь основателя ЛДПР, способны подниматься в небо при любых погодных условиях.

В июне сообщалось, что компания «Аэрофлот» назовет один из двух новых самолетов в честь Жириновского. Как отметил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, речь идет о одном из двух Boeing 737, которые «Аэрофлот» привлечет с вторичного рынка через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.