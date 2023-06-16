«Аэрофлот» назовет самолет в честь Жириновского

«Аэрофлот» назовет один из двух новых самолетов в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

«В соответствии с традицией мы уже выбрали для них название — один из самолетов мы назовем именем Владимира Вольфовича Жириновского, второй — именем [Гавриила Романовича] Державина, известного поэта и первого в России министра юстиции», — сказал Александровский.

В частности, речь идет о двух самолетах Boeing 737, которые «Аэрофлот» привлечет с вторичного рынка через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Александровский также уточнил, что оба лайнера сначала будут эксплуатироваться в дочерней авиакомпании «Аэрофлота» — «России».

«Чтобы не терять часть высокого сезона, мы планируем их поставить на маршруты с середины июля. По окончании высокого сезона они встанут на перекомпоновку и будут дальше эксплуатироваться уже в «Аэрофлоте», — рассказал Александровский.

Согласно данным сервиса Flightradar, в марте 2023 года ГТЛК завезла в Россию два Boeing 737-900, которые ранее эксплуатировал индонезийский перевозчик Lion Air. Источник «Известий» на рынке авиализинга рассказал, что изначально эти самолеты предназначались для авиакомпании S7, но весной было принято решение передать их в парк «Аэрофлота».

Ранее в этот день генеральный директор «Аэрофлота» сообщил, что авиакомпания прорабатывает возможность страхового урегулирования со своими западными лизингодателями по 47 самолетам. По завершении этой процедуры самолеты перейдут в собственность новой лизинговой компании, созданной в структуре Группы «Аэрофлот» (в состав Группы «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». — Ред.).

6 апреля 2022 года Владимир Жириновский — основатель и бывший лидер ЛДПР — скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. Впоследствии сообщалось, что у бывшего депутата Госдумы наступил септический шок, а также отказало легкое. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.