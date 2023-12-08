Погнавшийся за покупателем с тесаком продавец шаурмы арестован

Продавец шаурмы, погнавшийся за недовольным покупателем с тесаком, по решению суда арестован на два месяца. Об этом 8 декабря сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

В отношении 27-летнего продавца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Инцидент произошел ранее, 29 ноября, на улице Таганской. Там покупатель шаурмы оказался недоволен приобретенным продуктом, что и послужило причиной ссоры с продавцом.

Затем, как видно на кадрах с инцидентом, бородатый мужчина в фартуке погнался за оппонентом, держа при этом в руках огромный нож для разделки мяса и высказывая угрозы.