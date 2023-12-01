В Москве продавец шаурмы напал с ножом на покупателя

В центре Москвы продавец шаурмы устроил погоню с ножом за недовольным покупателем. Об этом в пятницу, 1 декабря, рассказал источник «Известий».

Конфликт произошел 29 ноября на улице Таганской. Там, по предварительной информации, покупатель шаурмы оказался недоволен приобретенным продуктом, что послужило причиной ссоры с его продавцом. Сотрудник киоска, вооружившись ножом, побежал за молодым человеком, угрожая расправой.

«Прибывшими сотрудниками полиции мужчина с ножом был задержан и доставлен в ОМВД. Оба опрошены. По данному факту полицейскими проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее, 26 ноября, в Ленинградской области в ходе конфликта около кафе мужчина ударил ножом в грудь своего знакомого, в результате чего тот скончался. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).