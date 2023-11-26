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Мужчина зарезал знакомого в ходе конфликта у кафе в Ленинградской области

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Фото: управление СК РФ по Ленинградской области
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В Ленинградской области в ходе конфликта около кафе мужчина ударил ножом своего знакомого, в результате чего тот скончался. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщило СУ СКР на своем сайте.

Тело погибшего мужчины 1984 года рождения было обнаружено ночью 26 ноября в приемной одного из медучреждений.

«Следствием установлено, что возле кафе в городе Новая Ладога Волховского района Ленинградской области у потерпевшего произошел конфликт со своим знакомым 1991 года рождения, в ходе которого последний ударил его ножом в грудь», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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22 ноября источник «Известий» сообщил, что в Москве местный житель зарезал мужчину рядом с клубом на улице Большой Черкизовской. Инцидент произошел ночью 19 ноября, убийца был задержан правоохранителями по горячим следам.

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