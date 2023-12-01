Погоня продавца шаурмы с ножом за мужчиной попала на видео
Московская прокуратура 1 декабря опубликовала видео погони продавца шаурмы, вооруженного ножом, за недовольным покупателем.
На кадрах видно, как бородатый мужчина в фартуке преследует оппонента, держа при этом в руках огромный нож для разделки мяса и высказывая угрозы. Конфликт произошел на улице Таганской возле станции метро «Марксистская».
Источник «Известий» рассказал ранее в этот день, что инцидент произошел 29 ноября. По предварительной информации, покупатель шаурмы оказался недоволен приобретенным продуктом, что послужило причиной ссоры с его продавцом. Сотрудник киоска, вооружившись ножом, побежал за молодым человеком, угрожая расправой.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что прибывшими сотрудниками полиции мужчина с ножом был задержан и доставлен в отделение полиции.