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Погоня продавца шаурмы с ножом за мужчиной попала на видео

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Фото: прокуратура Москвы
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Московская прокуратура 1 декабря опубликовала видео погони продавца шаурмы, вооруженного ножом, за недовольным покупателем.

На кадрах видно, как бородатый мужчина в фартуке преследует оппонента, держа при этом в руках огромный нож для разделки мяса и высказывая угрозы. Конфликт произошел на улице Таганской возле станции метро «Марксистская».

Источник «Известий» рассказал ранее в этот день, что инцидент произошел 29 ноября. По предварительной информации, покупатель шаурмы оказался недоволен приобретенным продуктом, что послужило причиной ссоры с его продавцом. Сотрудник киоска, вооружившись ножом, побежал за молодым человеком, угрожая расправой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что прибывшими сотрудниками полиции мужчина с ножом был задержан и доставлен в отделение полиции.

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