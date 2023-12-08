Песков заявил об ухищрениях главы британского МИДа ради выделения денег Украине

Заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о российской угрозе сделаны ради выделения финансирования. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что их нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений было много, и наверняка они будут продолжатся», — сказал он на брифинге.

Накануне Кэмерон заявил, что страны Запада должны продолжать оказание помощи Украине, чтобы президент РФ Владимир Путин не смог способствовать дальнейшему усилению позиций России. По его словам, если конгресс США не сможет в ближайшее время согласовать предоставление нового пакета помощи Украине, то это станет для России весомым преимуществом.

7 декабря российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон окончательно потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армии России и США, подобная риторика недопустима для ядерной державы.

До этого, 23 ноября, президент Чехии Петр Павел во время заседания «Вышеградской группы» заявил, что НАТО воспринимает Россию как угрозу и готовится к конфликту высокой интенсивности.

До этого, 30 октября, глава минобороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной войне в Европе. Он объяснил, что в такой ситуации нужно быть стойкими и готовыми. Более того, конфликты на Ближнем Востоке и Украине будут иметь последствия в немецком обществе, указал министр.

27 октября президент Чехии также отмечал, что, если падет Украина, вслед за ней падет и вся Европа. Чешский лидер заявил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.