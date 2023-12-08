Страны Запада должны продолжать оказание помощи Украине, чтобы президент РФ Владимир Путин не смог способствовать дальнейшему усилению позиций России. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Угроза европейской безопасности является также угрозой и для американской безопасности. Мы знаем Путина, если мы [страны Запада] его не остановим сейчас, то он вернется за большим», — указал он.

Как отметил Кэмерон, если конгресс США не сможет в ближайшее время согласовать предоставление нового пакета помощи Украине, то это станет для России весомым преимуществом.

Ранее в этот день российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон окончательно потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армии России и США, подобная риторика недопустима для ядерной державы. Дипломат также обратил внимание на то, что власти Вашингтона и «его ненасытный ВПК» являются теми, кто получает основную выгоду от украинского конфликта. В качестве подтверждения он напомнил о выделенном ранее 52-м по счету пакете вооружений на нужды киевского режима.

28 ноября Путин заявил, что РФ во время спецоперации сражается за свободу всего мира. По словам президента, русский мир преградил путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Путин также указал на то, что высшее историческое право России — быть сильной, независимой державой, страной цивилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.