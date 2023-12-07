Цена нефти Brent упала ниже $74 впервые с 29 июня

Цена нефти Brent на торгах 7 декабря упала ниже $74 за баррель впервые с 29 июня. Об этом свидетельствуют данные биржи Ice.

По состоянию на 20:15 мск цена контрактов с поставками в феврале на нефть Brent снижалась на 0,65% и составляла $73,82 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI дешевели на 0,46%, до $69,06.

Ранее в четверг финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что стоимость нефти марки Brent в ближайшие дни может опуститься до $70 за баррель. Так, в 12:59 мск четверга Brent торговалась в районе $75 за баррель, а еще 30 ноября стоимость нефти этой марки составляла $84 за баррель.

По его словам, факторами давления на рынок стало решение ОПЕК+ о добровольном ограничении добычи рядом стран для поддержания баланса спроса и предложения, а также укрепление индекса доллара США и технические факторы. Эксперт добавил, что обвал цен на нефть может вынудить ОПЕК+ провести экстренную встречу.

Приняли меру: почему ОПЕК+ усилит ограничения нефтедобычи Как это повлияет на рынок и котировки

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что Россия с января 2024 года намерена увеличить сокращение поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тыс. б/с.

1 декабря Bloomberg сообщило, что решение о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ не окажет существенного влияния на биржевые цены на сырье. По данным аналитиков финансового конгломерата Morgan Stanley, переговоры по вопросу сокращения добычи заняли много времени, что говорит об ограниченном обязательстве по его реализации.