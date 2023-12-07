Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Общество
«Известия» узнали подробности о ЧОП, охраняющем школу в Брянске
Армия
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили о забытом в Катаре Штайнмайере
Армия
Минобороны показало новые кадры сопровождения самолета Путина истребителями
Общество
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Политика
Президент Ирана Раиси прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Политика
Песков назвал убийство экс-депутата Украины Кивы делом правоохранителей РФ
Мир
Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте
Мир
Рябков назвал ошибкой США давление на РФ по теме ядерных испытаний
Сюжет:

Аналитик не исключил дальнейшего падения цены на нефть марки Brent до $70

Аналитик Антонов: стоимость нефти Brent может упасть до $70 в ближайшие дни
0
Фото: TASS/IMAGO/Westlight
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость нефти марки Brent в ближайшие дни может опуститься до $70 за баррель, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 7 декабря.

Согласно данным на сайте биржи ICE, на 12:59 мск Brent торговалась в районе $75 за баррель. Еще 30 ноября стоимость нефти этой марки составляла $84 за баррель.

«Цена на нефть марки Brent снижается пять сессий. 6 декабря котировки снижались до $74,08 за баррель. Основными факторами давления на рынок являются решение ОПЕК+ о добровольном ограничении добычи рядом стран для поддержания баланса спроса и предложения, а также укрепление индекса доллара США и технические факторы», — объяснил Антонов.

Эксперт привел данные американского министерства энергетики, согласно которым запасы нефти в Соединенных Штатах Америки за неделю сократились на 4,63 млн баррелей, хотя прогнозировалось менее существенное снижение — на 1,35 млн баррелей. В то же время запасы бензина и дистиллятов увеличились сильнее ожиданий, отметил аналитик.

«В центре внимания участников рынка пятничные данные по рынку труда США. Если они окажутся смешанными, то способны ускорить обвал нефтяных котировок. Динамика индекса доллара будет на этой неделе определяющей для нефтяного рынка», — сказал он.

По его мнению, обвал цен на нефть может вынудить ОПЕК+ провести экстренную встречу.

«7 декабря Brent торгуется на критическом уровне поддержки $74. Слабый отскок цен после его пробития указывает на возможное продолжение падения в ближайшие дни до отметки $70. Согласно графическому анализу, у продавцов сейчас целевой уровень $65. Если покупатели смогут удержать оборону выше $74 в ближайшие дни, то к концу года еще увидим цену $80 за баррель», — заключил Антонов.

Персидский отлив: почему нефтяные цены вновь начали падать
Удешевление черного золота в этот раз не создаст проблем для России

Ранее, 13 ноября, доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов рассказал «Известиям», что в дальнейшем цена нефти вернется на траекторию постепенного, но уверенного роста, обусловленного сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса на нефть. Он не исключил, что в 2024-м цены на нефть будут стремиться к диапазону $95–100.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023