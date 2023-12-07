Аналитик не исключил дальнейшего падения цены на нефть марки Brent до $70

Стоимость нефти марки Brent в ближайшие дни может опуститься до $70 за баррель, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 7 декабря.

Согласно данным на сайте биржи ICE, на 12:59 мск Brent торговалась в районе $75 за баррель. Еще 30 ноября стоимость нефти этой марки составляла $84 за баррель.

«Цена на нефть марки Brent снижается пять сессий. 6 декабря котировки снижались до $74,08 за баррель. Основными факторами давления на рынок являются решение ОПЕК+ о добровольном ограничении добычи рядом стран для поддержания баланса спроса и предложения, а также укрепление индекса доллара США и технические факторы», — объяснил Антонов.

Эксперт привел данные американского министерства энергетики, согласно которым запасы нефти в Соединенных Штатах Америки за неделю сократились на 4,63 млн баррелей, хотя прогнозировалось менее существенное снижение — на 1,35 млн баррелей. В то же время запасы бензина и дистиллятов увеличились сильнее ожиданий, отметил аналитик.

«В центре внимания участников рынка пятничные данные по рынку труда США. Если они окажутся смешанными, то способны ускорить обвал нефтяных котировок. Динамика индекса доллара будет на этой неделе определяющей для нефтяного рынка», — сказал он.

По его мнению, обвал цен на нефть может вынудить ОПЕК+ провести экстренную встречу.

«7 декабря Brent торгуется на критическом уровне поддержки $74. Слабый отскок цен после его пробития указывает на возможное продолжение падения в ближайшие дни до отметки $70. Согласно графическому анализу, у продавцов сейчас целевой уровень $65. Если покупатели смогут удержать оборону выше $74 в ближайшие дни, то к концу года еще увидим цену $80 за баррель», — заключил Антонов.

Ранее, 13 ноября, доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов рассказал «Известиям», что в дальнейшем цена нефти вернется на траекторию постепенного, но уверенного роста, обусловленного сокращением предложения со стороны ОПЕК+ и расширением мирового спроса на нефть. Он не исключил, что в 2024-м цены на нефть будут стремиться к диапазону $95–100.