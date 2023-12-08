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Спрос на туристическое жилье в России за год вырос на 28%

Исследование: спрос на туристическое жилье в России за год вырос на 28%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Сервисы бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировали траты россиян и спрос на проживание в путешествиях в 2023 году. Выяснилось, что общий спрос на туристическое жилье по стране за год вырос на 28%. Результатами исследования аналитики поделились c «Известиями» 8 декабря.

По данным на конец 2023 года, средний чек за сутки в отелях и других объектах вырос на 5% в годовом сопоставлении, тогда как в 2022 году рост составил 10%. Таким образом, рост расходов на размещение в путешествиях по России замедлился в два раза. В среднем путешественники тратили на проживание в путешествиях в 2023 году 4150 рублей в сутки.

Самой популярной категорией объектов размещения у россиян в этом году остались отели — на них пришлось более двух третей от всех бронирований в 2023 году. Средняя стоимость проживания в российском отеле в 2023 году составила 4,6 тыс. рублей в сутки.

Следом за отелями по спросу у путешественников идут мини-отели (15% от всех бронирований) и апартаменты (их доля составляет 4%). Проживание в российских мини-отелях стоило путешественникам значительно дешевле — в среднем 3,2 тыс. рублей в сутки. Почти такой же средний чек за ночь в 2023 году у российских апартаментов — 3,1 тыс. рублей в сутки.

Самыми популярными направлениями для путешествий по количеству бронирований по стране стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

«В этих регионах жилье традиционно более дорогое — в каждом из них средний чек на проживание составил 4,8 тыс. рублей в сутки. Наибольшее количество бронирований в 2023 году было сделано в Москве, за год средний чек на размещение в столице вырос на 8%, в Краснодарском крае траты на проживание за год не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 4%», — отметили аналитики.

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14 ноября «Известия» ознакомились с опросом аналитиков «ЮMoney», согласно которому самым популярным видом досуга у россиян в праздники оказались путешествия, так ответили 30% респондентов. Еще 28% опрошенных предпочитают в праздники просмотр сериалов, 25% — онлайн-игры.

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