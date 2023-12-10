Один на всех: как учить детей в классах с единственным учеником

Ежегодно из небольших школ в сельских населенных пунктах по всей стране выпускаются ученики, которые в старшие классы пошли в гордом одиночестве. Таких выпускников не так мало, как кажется: в России ввели даже специальные механизмы финансирования подобных малокомплектных школ. Однако обучение без одноклассников зачастую оказывается сложным и для ученика, и для учителей. Специально для таких школьников одна из онлайн-платформ создает бесплатный проект «11 МЫ» — онлайн-класс, который объединит старшеклассников-одиночек, чтобы они могли эффективно готовиться к ЕГЭ. Подробнее о проекте и о том, как сейчас обучают ребят из подобных классов, — в материале «Известий».

В чем суть проекта «11 МЫ»

В онлайн-платформе «Вебиум», которая инициирует этот благотворительный проект, рассказали «Известиям», что решили создать онлайн-digital-класс, увидев многочисленные новости о школах, где в последних классах учится один ребенок. Только за последний год сообщалось, например, о таких выпускниках-одиночках из Ынгинской школы Томпонского улуса Республики Саха (Якутия), а также школы поселка Березовского Красноярского края.

Отмечается, что таким ученикам не хватает поддержки сверстников, а часто еще и преподавателей и учебных материалов , что «снижает их шансы на поступление в престижные вузы».

— Мы проанализировали, как много ребят заканчивают школу одни в классе и решили запустить «11 МЫ», который уже на уровне названия показывает — мы пройдем через экзамены вместе , — рассказала инициатор проекта Роксана Боровик. — В этом классе ученики-одиночки смогут бесплатно готовиться к экзаменам под руководством наставников и преподавателей и проходить пробные версии экзаменов. У нас есть Telegram-бот, где они найдут напарника для совместной подготовки.

Единственная выпускница - одиннадцатиклассница Грузенской средней общеобразовательной школы Александра Дукачёва с первоклассником на празднике «Последнего звонка» в сельском клубе, село Грузенка Красноярского края Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Предполагается, что ученики этого класса смогут подготовиться к ЕГЭ по любому предмету школьной программы. Для каждого ученика будет разработана индивидуальная программа в зависимости от его целей — для этого при регистрации на платформе школьник должен указать вуз, в который он стремится, и количество баллов, которые нужны для поступления.

Заявки на сайте проекта уже принимаются. Причем есть оговорка: не только от школьников из классов, где больше нет учеников, но и от ребят, которые чувствуют себя одинокими в классах обычных школ.

— Во втором случае для ребят мы открываем бесплатные курсы другого характера и добавляем в наше комьюнити, — рассказали создатели проекта. — Если они решат учиться на наших основных курсах, то будут это делать в обычном порядке.

Все занятия для старшеклассников-одиночек проходят на онлайн-платформе, доступной с компьютеров и смартфонов. За каждое выполненное задание ученику начисляются баллы, а при достижение определенной суммы дарят подарки.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Проект благотворительный — для школьников-одиночек обучение бесплатно.

Сколько старшеклассников-одиночек в России

Главной проблемой проекта является отсутствие информации: понимания, сколько таких учеников по всей стране, у его авторов пока нет. Ограничения по количеству участников «11 МЫ» тоже, впрочем, отсутствуют.

«Известия» направили запрос на этот счет в Минпросвещения. Но известно, что подобные классы есть, и их не мало. Сенатор Людмила Скаковская рассказывает, что в родной для нее Тверской области доля сельских школ составляет около 50% от всех существующих — и там достаточно часто можно увидеть классы всего с одним или двумя учениками. Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин приводит в пример подобные классы в Якутии.

— В республике гордятся тем, что их не закрыли, несмотря на то, что это огромная нагрузка на бюджет, — сказал он «Известиям». — За счет отопления и обслуживания здания подушевой норматив финансирования для этой школы становится просто огромным.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина замечает, что в законе об образовании прописано право финансировать малокомплектные и труднодоступные школы фактически по смете, а не по подушевому нормативу .

Эксперт «Народный фронт. Аналитика», заслуженный учитель РФ Алексей Овчинников замечает, что в сельской школе в Липецкой области, где он работает, периодически появляются классы, в которых учатся по два-три ученика.

— В 10–11 классы такие ребята, как правило, не идут, предпочитая учебные заведения СПО, — рассказал он «Известиям». — Да и для школы экономически не выгодно открывать класс с одним учеником, если у такой школы нет статуса малокомплектной.

Проблема в том, что региональные и муниципальные органы управления образованием неохотно присваивают школам статус малокомплектных из-за их затратности, говорит Овчинников. Однако отказать ребенку в приеме в 10–11 класс, даже если он будет в них единственным учеником, школа не имеет права.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Эксперт профсоюза «Учитель», школьный педагог из Нижегородской области Дмитрий Казаков рассказывает «Известиям», что в 2007 году пришел работать как раз в такую школу, где было 17 учеников на девять учителей. Там было сразу несколько классов, где училось по одному ребенку.

— Четыре года назад я работал уже в другой школе, где тоже был один ученик в классе, — продолжает он. — Такие классы есть и сейчас, хотя их стало меньше после оптимизации и закрытия малокомплектных школ. Всё закрыть нельзя: либо учебное заведение находится очень далеко, либо местные жители не дали этого сделать, где-то это политика местных властей.

Как учить школьников-одиночек

Дмитрий Казаков замечает, что нельзя однозначно сказать — плохо или хорошо, когда ребенок учится в классе в одиночестве.

— Для сильных и слабых учеников такой индивидуальный подход — это хорошо, у них могут быть особенности в восприятии материала или особенные потребности , — говорит он. — Но для обычного ученика, наверное, лучше учиться в стандартном классе. Все-таки в таких школах очень сложно организовать нормальную «массовую» работу. С другой стороны, считаю, что лучше, когда в одном классе один ученик, чем когда их 30.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Однако и для учителей такая работа очень сложна : организовать интересное обучение для одного школьника тяжело, особенно если он не нуждается в каком-то специфическом подходе.

Алексей Овчинников подчеркивает, что в классах с одним-двумя учениками у педагога ограничен набор форм, методов и приемов работы: сложно формировать коммуникативные учебные действия, невозможно организовать групповую работу, диспут или спортивную игру.

— У детей отсутствует соревновательность и снижается мотивация к учебе, — рассказал он. — Более того, у единственного ученика быстрее наступает утомляемость из-за большой нагрузки и гипервнимания со стороны педагогов. Школа, конечно, может за счет гибкого расписания частично решить эту проблему, например, путем организации совместных уроков физической культуры, ОБЖ, «Разговоров о важном» для 10–11 классов, но в силу различных причин такие примеры встречаются нечасто.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Помогает ли онлайн-формат

Эксперты считают, что организация дистанционных уроков по отдельным предметам может помочь решению проблем классов с одним учеником.

— Такие классы — особенность исключительно сельских школ, где зачастую не хватает учителей-предметников, особенно имеющих квалификацию, позволяющую работать на профильном уровне, что является сейчас обязательным требованием, — сказал Алексей Овчинников. — Если онлайн-изучение какого-либо предмета позволяет освоить образовательную программу, то такой вариант для определенной категории школ — оптимальное решение проблемы нехватки учителей. Но предметов, изучаемых дистанционно, не должно быть больше некоей «критической массы».

Проекты, которые решают как раз эту задачу, в России уже есть. Например, в Пермском крае — там еще в 2014 году по инициативе краевого министерства образования была создана «Краевая онлайн-школа». Она нужна для восполнения недостающих кадров в школах с численностью до 100 человек в отдаленных территориях региона.

— Распространенная ситуация, когда действующий учитель-предметник сельской школы уходит в декретный отпуск, а заменить его физически некому, — рассказал «Известиям» сетевой педагог «Краевой онлайн-Школы» Егор Долгих. — Здесь «подставляет плечо» «Краевая онлайн-Школа» — педагог будет вести уроки в течение одного-двух лет, пока штатный учитель не возобновит работу.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В начале года школы Пермского края подают заявку на участие в проекте именно исходя из числа недостающих учителей-предметников. Краевой Институт развития образования подбирает кадры, составляет расписание. В этом учебном году в онлайн-школе работают 17 педагогов-предметников, которые ведут уроки в 35 школах из 15 районов Пермского края.

При этом Егор Долгих признает, что цели интегрировать в учебный коллектив «одиноких учеников» изначально не было, хотя отчасти это реализуется: к уроку обычно подключаются одна, две, три или даже четыре школы одновременно. В итоге ученики-одиночки на время таких дистанционных уроков оказываются в компании своих сверстников.

— Разумеется, в своей работе педагоги проекта не ограничиваются проведением онлайн-уроков — создают чаты и группы с учениками в социальных сетях, где выкладывают материалы к урокам, домашние задания, контрольные и проверочные работы, обсуждают возникающие вопросы, — рассказывает Егор Долгих. — Активно используется электронная почта, различные образовательные интернет-платформы, система электронных дневников.

При этом все внеклассные мероприятия остаются прерогативой штатных учителей школ, где учатся ребята.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Ирина Абанкина отмечает, что проблему с учениками-одиночками предлагалось решать и иными методами: например, сразу создавать комбинированные классы из детей разных возрастов (в пределах трехлетней разницы); в других случаях стараются обеспечивать подвоз учащихся. Еще один вариант — создание школ круглосуточного пребывания, откуда родители могут забирать детей домой на выходные.

Людмила Скаковская считает, что приглашение учеников на занятия в онлайн-классы является отличным способом для ребят из малокомплектных школ получать необходимую коммуникацию со сверстниками. А Дмитрий Казаков, называя подобные онлайн-digital-классы отличной идеей, предостерегает от того, чтобы это не стало поводом для сокращения ставки учителя.