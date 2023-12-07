Суд продлил меру пресечения экс-министру обороны ДНР Стрелкову на полгода

Суд продлил арест экс-министру обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорю Гиркину (Стрелкову) на шесть месяцев. Об этом 7 декабря сообщил его адвокат Гаджи Алиев на видео, опубликованном в Telegram-канале жены Гиркина Мирославы Регинской.

«Несмотря на отсутствие отрицательных характеристик, суд продлил меру пресечения Игорю Стрелкову на шесть месяцев. Следующее заседание —14 декабря», — сказал он.

В ноябре еще один адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил о завершении следствия по делу подзащитного и его передаче для утверждения в прокуратуру. Тогда он уточнил, что у прокуратуры есть 10 дней на принятие решения об утверждении дела.

Стрелкову вменяются публичные призывы к экстремизму с использованием интернета (по ч. 2 ст. 280 УК). По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Экс-министр обороны ДНР находится в СИЗО с 21 июля. В сентябре Мещанский суд Москвы продлил до 18 декабря срок его ареста, в середине октября Мосгорсуд признал продление законным.