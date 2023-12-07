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Депутат рассказал об особенностях закона об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

Депутат Говырин: закон об отмене комиссии при оплате ЖКУ коснется 3 млн россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Закон, запрещающий брать комиссию с физических лиц при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, поддержит тех, кому больше всего нужна помощь. Он коснется 3 млн россиян, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин 7 декабря.

Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении ранее в этот день. Он вступит в силу с 1 июля 2024 года.

«Сейчас банковская комиссия в среднем составляет 2–3% от суммы в квитанции, и это дополнительная финансовая нагрузка на людей. Не у всех, кто стремится вовремя оплатить «коммуналку» и при этом сэкономить на комиссии, есть возможность обратиться непосредственно к поставщику коммунальных и жилищных услуг. Поэтому гражданам приходится «кормить» посредника. Конечно, кто-то, оплачивая счета, и не замечает увеличения, но для многих людей комиссия в 100 рублей по каждой квитанции пробивает брешь в бюджете», — подчеркнул Говырин.

Депутат объяснил, что изменения коснутся 3 млн малоимущих граждан, а также сельских педагогов, ветеранов, «чернобыльцев», пенсионеров, инвалидов и семьей, где воспитываются дети с инвалидностью.

«Запрет на комиссию вводится для кредитных организаций, банков. На Почте России комиссия сохраняется», — уточнил он.

Коммунальные хроники: в России насчитали почти 8 млн должников за ЖКХ
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Ранее, 15 ноября, в Федеральной службе судебных приставов сообщили «Известиям», что долги по оплате жилищно-коммунальных услуг есть почти у 8 млн россиян. Так, к началу IV квартала этого года неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам было 7,9 млн. В службе отметили, что эта цифра практически стабильна год к году.

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