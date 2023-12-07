Попова рассказала о первом заражении микоплазменной инфекцией в России

Первое заражение микоплазменной инфекцией в России было зафиксировано в сентябре. Об этом 7 декабря заявила на IV международной научно-практической конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Первый случай мы увидели в конце сентября. К середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет», — рассказала Попова.

В конференции участвовали представители 31 страны. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией были обретены новые инструменты эпидемиологического надзора за любыми инфекциями. На конференции делегаты поделились своим опытом реагирования на эпидемиологические угрозы в разных странах.

До этого, 6 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России есть необходимые препараты для лечения микоплазменной инфекции. Он подчеркнул, что заболевание управляемо, и в регионах реагируют соответственно эпидемиологической ситуации.

Ранее, 6 декабря, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский рассказал о симптоматике микоплазменной инфекции. Симптомами заболевания являются повышенная температура, заложенность носа и боль в горле. Однако определить микроплазменную инфекцию без лабораторных методов сложно, так как она может протекать у людей по-разному: в форме легкого заболевания верхних дыхательных путей или тяжелой пневмонии.

Роспотребнадзор заявил, что ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае. В России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекции, однако в настоящее время в России не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в особенности появления более тяжелых форм инфекции, отметил 5 декабря Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин