Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рост рынка рублевых сбережений в 2023 году
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Общество
«Известия» узнали подробности о ЧОП, охраняющем школу в Брянске
Политика
Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили о забытом в Катаре Штайнмайере
Армия
Минобороны показало новые кадры сопровождения самолета Путина истребителями
Общество
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Общество
VII форум «Языковая политика в РФ» стартовал в Москве
Политика
Песков назвал убийство экс-депутата Украины Кивы делом правоохранителей РФ
Мир
Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте
Мир
Рябков назвал ошибкой США давление на РФ по теме ядерных испытаний

Попова рассказала о первом заражении микоплазменной инфекцией в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первое заражение микоплазменной инфекцией в России было зафиксировано в сентябре. Об этом 7 декабря заявила на IV международной научно-практической конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Первый случай мы увидели в конце сентября. К середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет», — рассказала Попова.

В конференции участвовали представители 31 страны. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией были обретены новые инструменты эпидемиологического надзора за любыми инфекциями. На конференции делегаты поделились своим опытом реагирования на эпидемиологические угрозы в разных странах.

До этого, 6 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России есть необходимые препараты для лечения микоплазменной инфекции. Он подчеркнул, что заболевание управляемо, и в регионах реагируют соответственно эпидемиологической ситуации.

Ранее, 6 декабря, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский рассказал о симптоматике микоплазменной инфекции. Симптомами заболевания являются повышенная температура, заложенность носа и боль в горле. Однако определить микроплазменную инфекцию без лабораторных методов сложно, так как она может протекать у людей по-разному: в форме легкого заболевания верхних дыхательных путей или тяжелой пневмонии.

Роспотребнадзор заявил, что ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае. В России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекции, однако в настоящее время в России не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в особенности появления более тяжелых форм инфекции, отметил 5 декабря Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023