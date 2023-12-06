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Врач рассказал о симптомах микоплазменной инфекции

Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция может привести к пневмонии
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Микоплазменная инфекция может протекать у людей по-разному: в виде легкой болезни верхних дыхательных путей или как пневмония с тяжелым лечением. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, симптомами такого заболевания являются повышенная температура, заложенность носа, боль в горле, интоксикация, кашель, а также тяжесть при дыхании, передает «РИА Новости». Кроме того, он добавил, что определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов сложно. Иногда бывает так, что человек имеет какую-либо картину бактериальной инфекции, получает соответствующие препараты, при этом не знает о наличии инфекции, объяснил специалист.

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5 декабря Роспотребнадзор заявил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае. Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин подчеркнул, что в настоящее время в России не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в особенности появления более тяжелых форм инфекции.

22 ноября во Всемирной организации здравоохранения сообщили о появлении кластеров пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. Позже, 2 декабря, в Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae, а 1 декабря о случаях заболевания микоплазменной пневмонией сообщили в Германии.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в КНР не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Она указала, что на данный момент не ясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий.

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