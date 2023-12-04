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В Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae

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Фото: Getty Images/Gianni Schicchi
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В Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae. Об этом 2 декабря сообщил телеканал Rai News 24.

«Первые случаи микоплазменной пневмонии в Италии были выявлены в Перудже. Двое детей были госпитализированы с респираторными симптомами», — говорится в материале.

Отмечается, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Китае, где в последние дни поступили новости о широком распространении инфекции, о случаях заболевания в Италии сообщили в Высший институт здравоохранения страны.

При этом в статье приводятся слова директора микробиологического отделения больницы Перуджи профессора Антонелла Менкаччи, который отметил, что «менее чем в 10% случаев бактерия может вызвать так называемую атипичную пневмонию».

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1 декабря о первых случаях заболевания микоплазменной пневмонией сообщили в Германии. Указывалось, что большая часть пациентов с таким диагнозом — дети. Так, инфекция затронула несовершеннолетних от пяти до 16 лет.

22 ноября во Всемирной организации здравоохранения сообщили о появлении кластеров пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. При этом китайские власти сообщили, что ими не было обнаружено каких-либо необычных или новых патогенов, а также новых клинических проявлений заболевания.

Через несколько дней представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в КНР не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Она добавила, что на данный момент неясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий.

Комментируя сообщения о появлении в Китае случаев микоплазменной пневмонии, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заметил в комментарии «Известиям», что они обусловлены известными возбудителями сезонных ОРВИ, такими как грипп, аденовирусная или риновирусная инфекции, а также бактериальным возбудителем — микоплазменной инфекцией. Говорить о том, что эта ситуация может повлиять на заболеваемость в РФ, некорректно, заявил он.

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