В Германии сообщили о первых случаях заболевания микоплазменной пневмонией

Первые случаи заболевания микоплазменной пневмонией зафиксированы в Германии. Об этом 1 декабря сообщил немецкий медицинский журнал Focus со ссылкой на сообщения из Гамбурга.

В публикации указывается, что большая часть пациентов с таким диагнозом — дети. Инфекция затронула совершеннолетних от пяти до 16 лет, сообщают медики.

«На самом деле мы наблюдаем некоторые инфекции, вызванные микоплазмой, некоторые из них серьезные», — сказал журналу детский пульмонолог Филипп Сток.

При этом пока ни одному пациенту детской клиники в Гамбурге не потребовалась искусственная вентиляция легких. По словам Стока, ни один из заболевших не находился под угрозой смерти.

Также журнал привел слова доктора Кристофа Шпехта, который заявил, что бактерии микоплазмы являются наиболее распространенной причиной атипичной пневмонии у детей.

Ранее в этот день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Она добавила, что на данный момент неясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий.

До этого, 22 ноября, ВОЗ сообщила о кластерах пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. При этом китайские власти сообщили, что ими не было обнаружено каких-либо необычных или новых патогенов, а также новых клинических проявлений заболевания.