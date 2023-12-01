Инфекционист оценил риск для России от вспышки пневмонии в Китае

То, что сейчас происходит в Китае, обусловлено известными возбудителями сезонных ОРВИ, такими как грипп, аденовирусная или риновирусная инфекции, а также бактериальным возбудителем — микоплазменной инфекцией. Говорить о том, что эта ситуация может повлиять на заболеваемость в РФ, не корректно, заявил в разговоре с «Известиями» 1 декабря доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Мы в постоянном режиме отслеживаем распространенность этих возбудителей. Против многих из них у нас есть неспецифическая профилактика. А против самого коварного и опасного вируса гриппа есть четкий алгоритм специфической профилактики и вакцинации, который мы задействуем из года в год. Говорить о том, что эта ситуация может повлиять на заболеваемость в РФ, не корректно», — отметил Вознесенский.

По его словам, в основном инфекции подвержены дети младшего возраста, которые не имеют иммунитета против этих возбудителей, так как они находились в изоляции из-за COVID-19.

«Сформировались эпидемические цепочки, и время года способствует их распространению, что приводит к повышению числа заболевших. У нас в РФ в данный момент происходит то же самое. Можно говорить о подъеме заболеваемости респираторными инфекциями. Это и грипп, и аденовирусная инфекция, парагрипп, риновирусная инфекция, отчасти и коронавирусная инфекция, но ситуация вполне управляемая», — подчеркнул специалист.

С тем, что всплеск заболеваемости в Китае связан с разными известными возбудителями, согласен и научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. По его словам, на рост заболеваемости пневмонией повлияла микоплазменная инфекция.

«В Китае рост этих пневмоний наблюдается еще с мая. И именно в осенний период, когда у них похолодало, эпицентром событий стали северные города Китая, где повысилась обращаемость в больницы детей от пяти до 14 лет с пневмонией. И в половине случаев оказалось, что это микоплазменная пневмония», — рассказал Болков.

Также он отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась во Франции и Нидерландах.

«Насколько я понимаю, и китайцы и европейцы солидарны с тем, что во многом эти бактерии стали бактериально устойчивыми. Не все подряд, но в целом. Это не ведет к повышению летальности. По крайней мере, пока таких данных нет. И нет данных о том, что инфекция протекает также тяжело, как это было, например, с коронавирусной. Но, судя по всему, эта инфекция распространяется очень активно и вот таким образом вызывает нагрузку на здравоохранение. Это не какой-то странный и опасный вирус. По крайней мере, пока таких данных нет», — подытожил Болков.

Ранее в этот день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание.