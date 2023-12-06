Мурашко сообщил о наличии в РФ препаратов для лечения микоплазменной пневмонии

Препараты для лечения микоплазменной пневмонии в России есть, само заболевание абсолютно управляемое. Об этом 6 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, «клиника» по ней тоже — течение понятно. <…> Абсолютно управляемая [инфекция]», — сказал он в кулуарах конференции «Медицина и качество», его слова приводит ТАСС.

Накануне в Пензе приостановили работу кружков и секций, в которых выявлены случаи заболевания внебольничной пневмонией. В учебных заведениях принимают меры для недопущения распространения инфекций.

До этого, 1 декабря, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Харрис подчеркнула, что на данный момент не ясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий.

В тот же день в Германии были зафиксированы первые случаи заболевания микоплазменной пневмонией. В публикации медицинского журнала Focus указывалось, что большая часть пациентов с таким диагнозом — дети. Инфекция затронула совершеннолетних от пяти до 16 лет, сообщают медики.

22 ноября ВОЗ сообщила о кластерах пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. При этом китайские власти сообщили, что ими не было обнаружено каких-либо необычных или новых патогенов, а также новых клинических проявлений заболевания.