Реклама
Прямой эфир
Мир
Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ детского сада
Экономика
Магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской
Политика
Песков указал на несогласие Киева на дипломатическое урегулирование конфликта
Мир
Путин прилетел в Абу-Даби с рабочим визитом
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Мир
СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ
Политика
Совфед предложил провести выборы президента РФ 17 марта
Общество
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Общество
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей
Общество
Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL
Мир
Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США
Здоровье
Мурашко сообщил о наличии в РФ препаратов для лечения микоплазменной пневмонии
Мир
Захарова назвала законной военной целью РФ поставляемые НАТО Украине самолеты

Мурашко сообщил о наличии в РФ препаратов для лечения микоплазменной пневмонии

0
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Препараты для лечения микоплазменной пневмонии в России есть, само заболевание абсолютно управляемое. Об этом 6 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, «клиника» по ней тоже — течение понятно. <…> Абсолютно управляемая [инфекция]», — сказал он в кулуарах конференции «Медицина и качество», его слова приводит ТАСС.

Накануне в Пензе приостановили работу кружков и секций, в которых выявлены случаи заболевания внебольничной пневмонией. В учебных заведениях принимают меры для недопущения распространения инфекций.

Новый вирус-мутант: в Китае жителей косит опасная инфекция
Отмечается, что в этот раз люди болеют без кашля, но с температурой

До этого, 1 декабря, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в Китае не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Харрис подчеркнула, что на данный момент не ясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий.

В тот же день в Германии были зафиксированы первые случаи заболевания микоплазменной пневмонией. В публикации медицинского журнала Focus указывалось, что большая часть пациентов с таким диагнозом — дети. Инфекция затронула совершеннолетних от пяти до 16 лет, сообщают медики.

22 ноября ВОЗ сообщила о кластерах пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. При этом китайские власти сообщили, что ими не было обнаружено каких-либо необычных или новых патогенов, а также новых клинических проявлений заболевания.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023