Работу кружков и секций приостановили в Пензе из-за пневмонии у детей
В Пензе приостановили работу кружков и секций, в которых выявлены случаи заболевания внебольничной пневмонией. В учебных заведениях принимают меры для недопущения распространения инфекций.
В школах города организован ежедневный медицинский контроль. Ученикам по утрам измеряют температуру тела, в школах раннего развития отменены занятия. Кроме того, действует запрет на массовые мероприятия. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».
Учебный процесс проводится в кабинетном режиме. Учителя-предметники сами приходят в классы. Все помещения проветриваются, осуществляется дезинфекция поверхностей. Потоки учащихся в столовых максимально разобщены, рацион обогатили продуктами с витамином С.
Жителей Пензы просят не отправлять детей на учебу при первых признаках заболевания.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Новосибирской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла почти в два раза.