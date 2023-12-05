Роспотребнадзор заявил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ

Роспотребнадзор во вторник, 5 декабря, заявил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае.

«Согласно опубликованным данным, в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией и гриппом А преимущественно среди детей, в Пекине и его провинции Ляонин, расположенной в 800 км от Пекина. <…> Основным возбудителем заболевания является микоплазма (Mycoplasma pneumoniae)», — рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре.

В ведомстве объяснили, что рост заболеваемости наблюдался и ранее, он имеет циклический характер — 3-7 лет. Наибольший рост заболеваемости среди детей до трех лет.

«По заключению китайских коллег, в связи с отменой «политики нулевой терпимости» рост заболеваемости респираторными инфекциями (гриппом, РС-вирусной и аденовирусной инфекциями и др.) характерен в целом для всего 2023 года. <…> Данных о выявлении в Китае нового или неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции нет», — добавили в Роспотребнадзоре.

Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин подчеркнул, что в настоящее время в России так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в особенности, появления более тяжелых форм инфекции.

«В отличие от других, в частности, европейских стран, все случаи инфекционных болезней регистрируются, тщательно эпидемиологически расследуются, проводится их детальный лабораторный анализ. Благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора <…> ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится полностью под контролем Роспотребнадзора», — сказал он.

22 ноября во Всемирной организации здравоохранения сообщили о появлении кластеров пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. Позже, 2 декабря, в Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae, а 1 декабря о случаях заболевания микоплазменной пневмонией сообщили в Германии.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в КНР не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Она указала, что на данный момент неясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, то, что сейчас происходит в Китае, обусловлено известными возбудителями сезонных ОРВИ, а также бактериальным возбудителем — микоплазменной инфекцией. Говорить о том, что эта ситуация может повлиять на заболеваемость в РФ, не корректно, добавил он.