Реклама
Прямой эфир
Мир
На Кубе начали прием российских карт «Мир»
Мир
В Германии минимум три человека погибли из-за непогоды
Мир
Лавров обсудил ситуацию вокруг сектора Газа с главой МИД Ирана
Общество
Роспотребнадзор заявил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ
Армия
Мишустин заявил о двукратном росте производства БПЛА в РФ в 2023 году
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Мир
В Израиле допустили заключение нового временного перемирия с ХАМАС
Экономика
В бюджет РФ за девять месяцев поступило налогов на 13,3 трлн рублей
Экономика
Курс евро на торгах Мосбиржи вырос до 100 рублей впервые с 26 октября
Туризм
«Роснефть» и Удмуртия договорились о развитии проектов в области автотуризма
Мир
Всемирная метеослужба назвала десятилетие 2011-2020 самым теплым
Мир
В Германии нашли виновного в хаосе на железных дорогах после снегопада
Мир
Ушаков заявил о желании РФ долгосрочного перемирия на Ближнем Востоке
Мир
Глава МИД Словакии заявил о невозможности вступления Украины в ЕС в данный момент
Общество
Температура воздуха в Якутии местами опустилась до –57 градусов

Роспотребнадзор заявил о случаях заболевания микоплазменной инфекцией в РФ

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор во вторник, 5 декабря, заявил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае.

«Согласно опубликованным данным, в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией и гриппом А преимущественно среди детей, в Пекине и его провинции Ляонин, расположенной в 800 км от Пекина. <…> Основным возбудителем заболевания является микоплазма (Mycoplasma pneumoniae)», — рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре.

В ведомстве объяснили, что рост заболеваемости наблюдался и ранее, он имеет циклический характер — 3-7 лет. Наибольший рост заболеваемости среди детей до трех лет.

«По заключению китайских коллег, в связи с отменой «политики нулевой терпимости» рост заболеваемости респираторными инфекциями (гриппом, РС-вирусной и аденовирусной инфекциями и др.) характерен в целом для всего 2023 года. <…> Данных о выявлении в Китае нового или неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции нет», — добавили в Роспотребнадзоре.

Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин подчеркнул, что в настоящее время в России так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в особенности, появления более тяжелых форм инфекции.

«В отличие от других, в частности, европейских стран, все случаи инфекционных болезней регистрируются, тщательно эпидемиологически расследуются, проводится их детальный лабораторный анализ. Благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора <…> ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится полностью под контролем Роспотребнадзора», — сказал он.

«Легче дышать»: российские ученые разрабатывают новый препарат для борьбы с тяжелой пневмонией
Уральские специалисты создали ряд химических комбинаций, способных подавлять воспаление легких

22 ноября во Всемирной организации здравоохранения сообщили о появлении кластеров пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. Позже, 2 декабря, в Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae, а 1 декабря о случаях заболевания микоплазменной пневмонией сообщили в Германии.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в КНР не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Она указала, что на данный момент неясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, то, что сейчас происходит в Китае, обусловлено известными возбудителями сезонных ОРВИ, а также бактериальным возбудителем — микоплазменной инфекцией. Говорить о том, что эта ситуация может повлиять на заболеваемость в РФ, не корректно, добавил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023