Минобороны показало новые кадры сопровождения самолета Путина истребителями

Видео сопровождения самолета президента РФ Владимира Путина истребителями Су-35С 7 декабря показало Минобороны РФ.

Запись была сделана в среду, 6 декабря, во время полета самолета главы государства из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Саудовскую Аравию.

На кадрах видно, как группа истребителей поднимается в ночное небо. За ними набирает высоту и самолет с президентом. Видео также демонстрирует мягкую посадку воздушных судов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, с чем связано решение о сопровождении истребителями самолета с российским лидером. По его словам, Путин работал в неспокойном регионе, поэтому принимались все меры для обеспечения безопасности главы российского государства.

6 декабря Минобороны РФ показало кадры сопровождения самолета президента РФ Путина по пути в Абу-Даби истребителями, они отправились в полет с боекомплектом. Отмечается, что сопровождали самолет российского лидера две пары истребителей, при этом взлетали Су-35С в условиях густого тумана и дождя.

Путин прилетел в столицу ОАЭ с рабочим визитом 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. Российский лидер на встрече с Аль Нахайяном заявил, что ОАЭ стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень.

Затем Путин прибыл в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он провел переговоры с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.