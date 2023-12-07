Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 декабря рассказал, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С.

Он отметил, что связано это с тем, что Путин работал в неспокойном регионе, поэтому принимались все меры для обеспечения безопасности главы российского государства.

«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно <…> Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — объяснил пресс-секретарь.

Министерство обороны России 6 декабря показало кадры сопровождения самолета президента РФ Путина по пути в Абу-Даби истребителями. Отмечается, что сопровождали самолет российского лидера две пары истребителей, при этом взлетали Су-35С в условиях густого тумана и дождя.

Президент РФ прибыл в Эр-Рияд из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), столицу которых Абу-Даби он посетил ранее в этот день с рабочим визитом. Там он встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и провел с ним переговоры. По их итогам лидер ОАЭ указал на то, что страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях. Он также высоко оценил личную роль Путина в развитии отношений между странами.