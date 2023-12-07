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Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие

Захарова назвала решение США и Украины о совместном производстве оружия компенсацией за провал в Сенате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Договоренность США и Украины о совместном производстве вооружения и обмене техническими данными — это компенсация за провал в американском Сенате. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».

«В компенсацию за провал в Сенате. Тему «поддержки Украины» определенная часть политической власти в США держат на плаву, иначе весь проект развалится», — заявила Захарова на вопрос о том, почему данное заявление прозвучало только сейчас и действительно ли два государства способны наладить такое производство.

О том, что американские и украинские представители договорились относительно совместного производства некоторых видов вооружений и обмена техническими данными, стало известно накануне в заявлении, распространенном Пентагоном.

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В тот же день Пентагон уже предоставил Киеву данные, способные позволить ему начать местное производство некоторых образцов гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM. В Белом доме подчеркнули, что параллельное производство этих систем на Украине и в США позволит Киеву внести значительный вклад в поддержание своих систем ПВО.

Незадолго до этого Киев передал Вашингтону список необходимых стране новых вооружений. В числе запрошенной техники указаны истребители F/A-18 Hornet, военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, вертолеты Apache и Black Hawk и системы противоракетной обороны THAAD.

Накануне стало известно, что законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США.

Тогда же республиканцы в американском сенате заявили, что не поддержат запрос главы Белого дома Джо Байдена о помощи Киеву без конкретных предложений о решении проблем охраны границы страны. По словам лидера фракции в верхней палате американского конгресса Митча Макконнелла, «национальная безопасность начинается с охраны границ» и имеет явный приоритет перед выделением денег на поддержку других стран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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