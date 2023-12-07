США и Украина договорились о совместном производстве оружия

Представители США и Украины договорились относительно совместного производства некоторых видов вооружений и обмена техническими данными. Об этом 6 декабря сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

«Американские и украинские должностные лица подписали заявление о намерениях относительно совместного производства важнейших видов вооружений и приоритетного обмена технической информацией между странами с целью срочного удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины», — отметили в ведомстве на конференции, проходящей в Вашингтоне.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что для Украины партнерство с иностранными производителями — это «путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются, и более скорому возвращению отремонтированной военной техники на фронт».

Ранее, 6 декабря, Украина передала США список необходимых стране новых вооружений. В числе запрошенной Киевом техники указаны истребители F/A-18 Hornet, военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, вертолеты Apache и Black Hawk и системы противоракетной обороны THAAD.