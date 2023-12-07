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США предоставили Киеву данные для местного производства систем ПВО FrankenSAM

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Фото: commons.wikimedia.org/Jrozwado
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Пентагон предоставил Украине данные, которые позволят начать местное производство некоторых образцов гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Министерство обороны и промышленные партнеры предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM, которые направлены на включение устаревших систем ПВО Украины путем интеграции определенных западных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Белом доме добавили, что параллельное производство этих систем в Украине и США позволит Киеву внести значительный вклад в поддержание своих систем ПВО.

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Также в Пентагоне сообщили, что представители США и Украины договорились относительно совместного производства некоторых видов вооружений и обмена техническими данными. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что для Украины партнерство с иностранными производителями — это «путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются, и более скорому возвращению отремонтированной военной техники на фронт».

Ранее, 6 декабря, Украина передала США список необходимых стране новых вооружений. В числе запрошенной Киевом техники указаны истребители F/A-18 Hornet, военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, вертолеты Apache и Black Hawk и системы противоракетной обороны THAAD.

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