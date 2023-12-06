Суд в Туле арестовал убившего годовалого сына отца

Суд в Туле заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого сына. Об этом 6 декабря сообщило следственное управление СК России по Тульской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Зареченскому району Тулы следственного управления СК РФ по Тульской области обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), заключен под стражу», — сообщило ведомство в Telegram.

По данным следствия, 4 декабря обвиняемый находился совместно с сыном 2022 года рождения в квартире в поселке Молодежный Тулы. Мужчина из личной неприязни нанес удар ножом в живот малолетнего, отчего ребенок скончался на месте.

Накануне в Туле было найдено тело годовалого мальчика с ножевым ранением. В пресс-службе регионального МВД «Известиям» сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в преступлении. Отмечается, что он был задержан в поле на расстоянии около 2 км от места происшествия.

5 декабря стало известно, что мужчина полностью признал вину. Сообщалось также, что следователи изъяли с места предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

По словам источника, обвиняемый в убийстве годовалого сына объяснил свой поступок плачем ребенка.