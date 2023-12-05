Отец признал вину в убийстве своего годовалого сына в Туле
В Туле отец, подозреваемый в убийстве сына, полностью признал вину. Об этом 5 декабря сообщает следственное управление СК РФ по Тульской области.
«В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — сказано в сообщении ведомства.
Следствие установило, что накануне, 4 декабря, в квартире расположенной в Ленинском районе было обнаружено тело мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением. В результате оперативных мероприятий была установлена причастность к преступлению мужчины, являющегося отцом ребенка.
Также следователи изъяли с места предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей назначили необходимые судебные экспертизы.
О найденном в квартире Ленинского района Тулы теле годовалого мальчика с ножевым ранением стало известно 4 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).
Позднее в пресс-службе регионального МВД «Известиям» сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве годовалого сына в Туле. Отмечается, что он был задержан в поле на расстоянии около 2 км от места преступления.
Источник «Известий» отмечал, что в день трагедии мать оставила сына под присмотром бабушки и дедушки. Однако с ними в одной квартире находился и ее сожитель. Когда бабушка с дедушкой ушли на работу, мужчина остался сидеть с ребенком. Также «Известия» узнали, что он ранее проходил лечение в психиатрической клинике.