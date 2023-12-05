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Тело зарезанного годовалого мальчика нашли в Туле

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Фото: СУ СК России по Тульской области
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Тело годовалого мальчика с ножевым ранением обнаружили в квартире в Туле. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Установлено, что 4 декабря 2023 года в квартире, расположенной в Ленинском районе, обнаружено тело малолетнего мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением. Подозреваемый в совершении убийства установлен. В настоящее время он объявлен в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По данным источника «Известий», в день трагедии мать оставила сына под присмотром бабуши и дедушки. Однако с ними в одной квартире находился и ее сожитель. Когда бабушка с дедушкой ушли на работу, мужчина остался сидеть с ребенком.

По словам собеседника, во время обеда этот мужчина позвонил бабушке и спросил, что делать, если ребенок сходил в туалет. После этого звонка он уже бесследно пропал, а дедушка по возвращении домой вечером обнаружил только тело своего внука.

Также «Известия» узнали, что мужчина покинул квартиру без документов, телефона и денег. Кроме того, согласно полученной информации, ранее он проходил лечение в психиатрической клинике.

Ранее, 21 ноября, в Хабаровске также было обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти, а также его матери, которая, предположительно, совершила самоубийство. Уточнялось, что следствие рассмотрит версию причастности женщины к совершению убийства своего ребенка. По факту убийства (ст. 105 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

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