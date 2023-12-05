Источник назвал вероятную причину убийства отцом годовалого сына в Туле

Обвиняемый в убийстве годовалого сына житель Тулы объяснил свой поступок плачем ребенка. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил источник «РИА Новости».

«Мужчина пояснил, что причиной его поступка стало то, что ребенок плакал и не успокаивался», — приводит агентство слова собеседника.

Пытался ли обвиняемый успокоить ребенка до убийства, не уточняется.

Накануне в квартире в Ленинском районе Тулы было найдено тело годовалого мальчика с ножевым ранением. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Позднее в пресс-службе регионального МВД «Известиям» сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в преступлении. Отмечается, что он был задержан в поле на расстоянии около 2 км от места происшествия.

5 декабря стало известно, что мужчина полностью признал вину. Сообщалось также, что следователи изъяли с места предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

Источник «Известий» отмечал, что в день трагедии мать оставила сына под присмотром бабушки и дедушки. Однако с ними в одной квартире находился и ее сожитель. Когда бабушка с дедушкой ушли на работу, мужчина остался сидеть с ребенком. Также «Известия» узнали, что он ранее проходил лечение в психиатрической клинике.