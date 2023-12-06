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Пригожин анонсировал последний альбом певицы Валерии

Пригожин: последний альбом певицы Валерии может выйти в апреле
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Певица Валерия выпустит в 2024 году свой последний альбом. Об этом 6 декабря рассказал «Известиям» ее продюсер и муж Иосиф Пригожин.

«В следующем году Валерия выпустит последний альбом. Больше она альбомы выпускать не будет. <...> Просто тяжело работать над альбомами, это непросто. Нужно всё время искать гармонию между творческими решениями и желанием аудитории. <...> Мы работаем над этим альбомом, и она сказала, что заканчивает работу и больше выпускать их не будет», — сообщил он.

Продюсер допустил, что новая пластинка выйдет к 17 апреля, когда Валерии исполнится 56 лет.

«Сейчас у нее такое настроение, что хочет закончить последний альбом и поставить точку», — добавил Пригожин.

Говоря о концертной деятельности, продюсер заявил, что артистка сможет позволить себе «в удовольствие» давать концерты, но будет избегать тяжелых гастролей.

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В марте этого года артист Михаил Боярский заявил, что готовится завершить карьеру по причине ухудшения здоровья. Помимо плохого самочувствия, Боярский отметил, что выступления на сцене не приносят ему столько удовлетворения, как раньше. Позднее актер уточнил, что имел в виду отсутствие перспектив «в плане работ над новыми пьесами».

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