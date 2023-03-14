Боярский опроверг информацию о завершении актерской карьеры

Народный артист РСФСР, российский актер и музыкант Михаил Боярский во вторник, 14 марта, опроверг информацию о завершении карьеры.

«Просто никаких перспектив в плане работ над новыми пьесами у меня нет. Достаточно много спектаклей, но не меньше семи в месяц. Всё-таки в профессии актера и профессии спортсмена есть детали, которые касаются срока годности», — сказал Боярский в комментарии телеканалу «Звезда».

Он добавил, что уступит место более молодым артистам исходя из своего психологического и физического состояния.

Накануне Боярский заявил, что готовится завершить карьеру. Он отметил, что ему нравится сидеть дома, проводить время с супругой и играть с внуками, а выступления уже не приносят столько удовольствия, как ранее, передает НСН.

Артист также указал на то, что свой отпечаток на здоровье наложил и постковидный синдром, передает RT.

Боярский заявил, что сделал достаточно для отечественного кинематографа и теперь пришло время посвятить время семье, пишет Life.Ru.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1972 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Роль д'Артаньяна в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» стала для Боярского одной из самых известных. В 1990 году Боярский получил звание народного артиста РСФСР.