Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил 13 марта в программе Пятого канала «Светская хроника», что готовится завершить карьеру.

Он отметил, что ему нравится сидеть дома, проводить время с супругой и играть с внуками, а выступления уже не приносят столько удовольствия, как ранее.

«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был», — признался Боярский.

Артист также указал на то, что свой отпечаток на здоровье наложил и постковидный синдром.

Боярский заявил, что сделал достаточно для отечественного кинематографа и теперь пришло время посвятить семье.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1972 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Роль д'Артаньяна в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» стала для Боярского одной из самых известных. В 1990 году Боярский получил звание народного артиста РСФСР.