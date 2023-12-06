Реклама
Прямой эфир
Мир
Фон дер Ляйен возглавила рейтинг самых влиятельных женщин по версии Forbes
Экономика
Греф заявил об отсутствии предпосылок для изменения курса рубля
Мир
Великобритания расширила список санкций против России на 46 позиций
Экономика
Силуанов назвал успешными первые итоги уплаты в РФ налога на сверхприбыль
Мир
В Чехии и на Украине задержаны укравшие $6 млн интернет-мошенники
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Общество
Пожар в петербургской консерватории ликвидирован
Мир
Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time
Мир
Американский политолог рассказал о планах США в отношении Зеленского
Мир
Путин и Раиси на переговорах в Москве обсудят двустороннее сотрудничество
Мир
В США указали на потерю Зеленским уверенности из-за провалов и больших потерь ВСУ
Мир
Алиев обвинил Борреля во лжи о 150 тыс. беженцев из Карабаха
Армия
Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
Общество
Скончалась художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова
Сюжет:

Пленный солдат ВСУ рассказал о военкомате для насильно мобилизованных украинцев

Пленный морпех ВСУ: в Одессе есть военкомат, где насильно держат мобилизованных
0
Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Одессе работает специальный военкомат, где насильно мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически содержат в тюремных условиях. Об этом 6 декабря рассказал «РИА Новости» пленный морпех 36-й бригады ВСУ Роман Вертово.

Сам Вертово был мобилизован после задержания пограничниками, которые передали его Службе безопасности Украины (СБУ). Ее сотрудники, в свою очередь, направили мужчину в распоряжение военных.

«Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область. Он закрытого типа, где людей могут держать до 10 дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну, я не знаю, как «на зоне» (в тюрьме), но я думаю, приблизительно так», — продолжил пленный.

Кроме того, сотрудники центра комплектации ВСУ того же района угрожают адвокатам-мужчинам выдачей повесток за помощь лицам, которых содержат в военкомате. Из-за этого адвокаты-мужчины не хотят браться за подобные консультации, тогда как женщин-адвокатов для этого недостаточно, поделился Вертово.

Военнослужащий сдался в плен подразделениям группировки войск «Днепр» ВС РФ в начале декабря на левобережье Херсонской области.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала волонтеров, в том числе женщин, вступить в ряды ВСУ в качестве добровольцев. Она добавила, что сама прошла службу после мобилизации в 2015 году.

До этого, 3 декабря, в Киеве около городской администрации прошел очередной митинг с требованием вернуть домой срочников и мобилизованных, которые находятся на фронте с начала конфликта. Родственники военнопленных также требуют возобновить обмен пленными.

Кроме того, в тот же день на Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников, которую после этого должен рассмотреть президент страны Владимир Зеленский.

1 декабря полковник запаса ВСУ Роман Свитан предложил отправлять на фронт украинских чиновников, так как стране не хватает военных кадров. Он отметил, что в ВСУ только 1% госслужащих выполняет боевые задачи, и выразил уверенность, что призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не отразится на работе госаппарата, так как в нынешнем количестве они там не нужны.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023