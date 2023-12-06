Пленный солдат ВСУ рассказал о военкомате для насильно мобилизованных украинцев

В Одессе работает специальный военкомат, где насильно мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически содержат в тюремных условиях. Об этом 6 декабря рассказал «РИА Новости» пленный морпех 36-й бригады ВСУ Роман Вертово.

Сам Вертово был мобилизован после задержания пограничниками, которые передали его Службе безопасности Украины (СБУ). Ее сотрудники, в свою очередь, направили мужчину в распоряжение военных.

«Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область. Он закрытого типа, где людей могут держать до 10 дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну, я не знаю, как «на зоне» (в тюрьме), но я думаю, приблизительно так», — продолжил пленный.

Кроме того, сотрудники центра комплектации ВСУ того же района угрожают адвокатам-мужчинам выдачей повесток за помощь лицам, которых содержат в военкомате. Из-за этого адвокаты-мужчины не хотят браться за подобные консультации, тогда как женщин-адвокатов для этого недостаточно, поделился Вертово.

Военнослужащий сдался в плен подразделениям группировки войск «Днепр» ВС РФ в начале декабря на левобережье Херсонской области.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала волонтеров, в том числе женщин, вступить в ряды ВСУ в качестве добровольцев. Она добавила, что сама прошла службу после мобилизации в 2015 году.

До этого, 3 декабря, в Киеве около городской администрации прошел очередной митинг с требованием вернуть домой срочников и мобилизованных, которые находятся на фронте с начала конфликта. Родственники военнопленных также требуют возобновить обмен пленными.

Кроме того, в тот же день на Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников, которую после этого должен рассмотреть президент страны Владимир Зеленский.

1 декабря полковник запаса ВСУ Роман Свитан предложил отправлять на фронт украинских чиновников, так как стране не хватает военных кадров. Он отметил, что в ВСУ только 1% госслужащих выполняет боевые задачи, и выразил уверенность, что призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не отразится на работе госаппарата, так как в нынешнем количестве они там не нужны.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.