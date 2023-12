Украинских чиновников нужно мобилизовать на фронт, так как стране не хватает военных кадров. Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан в интервью радио NV, опубликованному 1 декабря на YouTube-канале издания.

«У нас из госслужащих, наверное, всего 1% выполняет боевые задачи, а надо их всех, включая силовиков, охранные фирмы — они все должны быть призваны», — сказал он.

Свитан уверен, что призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не отразится на работе госаппарата, так как в нынешнем количестве они там и не нужны.

1 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за полгода своего контрнаступления потеряли более 125. тыс. человек. Он отметил, что тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и задействование стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь киевского режима.

До этого, 24 ноября, секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация украинцев в ряды Вооруженных сил страны провалилась. Он отметил, что если властям Украины не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то страну ждут «большие проблемы».

Также в тот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти республики планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». Однако украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

При этом ранее, 13 ноября, издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что, по оценке Вашингтона, потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых. До этого, 8 ноября, газета The New York Times написала, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в армию страны, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.