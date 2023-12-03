Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
Общество
Вильфанд заявил о наступлении «пушкинской» погоды в Москве
Мир
На Украине петиция о мобилизации депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пензе
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Путин поручил обеспечить финансирование фонда «Талант и успех»
Мир
Представительство РФ заявило об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе
Происшествия
Более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Московской области
Происшествия
В Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о мощном снегопаде 3 декабря
Происшествия
МЧС ликвидировало открытое горение в Карачаево-Черкесии
Мир
Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае
Мир
Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова
Общество
Путин указал на важность квалифицированной юридической поддержки участников СВО
Сюжет:

В Киеве вновь прошел митинг с требованием вернуть мобилизованных

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Украины проходит митинг, в ходе которого протестующие выступили с требованием вернуть домой срочников и мобилизованных, которые находятся на фронте с начала конфликта. Об этом 3 декабря сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Накануне в Киеве также прошла демонстрация в поддержку демобилизации.

Отмечается, что в воскресенье, 3 декабря, митинг проходит около здания киевской городской администрации. Родственники военнопленных также требуют возобновить обмен пленными.

Издание напоминает, что в Верховной раде в настоящее время обсуждается возможность законодательно закрепить право украинских военных на демобилизацию спустя 18 или 36 месяцев непрерывной службы, однако пока данный законопроект остается на уровне дискуссии.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

Подобные демонстрации на Украине проходят не в первый раз. В середине ноября акции протеста прошли во Львове, Одессе, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. Число митингующих составляло несколько десятков человек в каждом городе. Родственники военных также собирались в конце октября в Киеве и других городах страны.

24 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил о том, что на Украине пройдет волна демобилизации солдат срочной службы. Конкретное число военнослужащих, которые подлежат демобилизации, Данилов не назвал. Однако отметил, что те, кто пожелает продолжить службу в армии, смогут это сделать, подписав контракт с военным ведомством.

В этот же день президент страны Владимир Зеленский заявил, что власти планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». При этом украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023