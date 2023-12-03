В Киеве вновь прошел митинг с требованием вернуть мобилизованных

В столице Украины проходит митинг, в ходе которого протестующие выступили с требованием вернуть домой срочников и мобилизованных, которые находятся на фронте с начала конфликта. Об этом 3 декабря сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Накануне в Киеве также прошла демонстрация в поддержку демобилизации.

Отмечается, что в воскресенье, 3 декабря, митинг проходит около здания киевской городской администрации. Родственники военнопленных также требуют возобновить обмен пленными.

Издание напоминает, что в Верховной раде в настоящее время обсуждается возможность законодательно закрепить право украинских военных на демобилизацию спустя 18 или 36 месяцев непрерывной службы, однако пока данный законопроект остается на уровне дискуссии.

Подобные демонстрации на Украине проходят не в первый раз. В середине ноября акции протеста прошли во Львове, Одессе, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. Число митингующих составляло несколько десятков человек в каждом городе. Родственники военных также собирались в конце октября в Киеве и других городах страны.

24 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил о том, что на Украине пройдет волна демобилизации солдат срочной службы. Конкретное число военнослужащих, которые подлежат демобилизации, Данилов не назвал. Однако отметил, что те, кто пожелает продолжить службу в армии, смогут это сделать, подписав контракт с военным ведомством.

В этот же день президент страны Владимир Зеленский заявил, что власти планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». При этом украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.