Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
Общество
Вильфанд заявил о наступлении «пушкинской» погоды в Москве
Мир
На Украине петиция о мобилизации депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пензе
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Путин поручил обеспечить финансирование фонда «Талант и успех»
Мир
Представительство РФ заявило об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе
Происшествия
Более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Московской области
Происшествия
В Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о мощном снегопаде 3 декабря
Происшествия
МЧС ликвидировало открытое горение в Карачаево-Черкесии
Мир
Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае
Мир
Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова
Общество
Путин указал на важность квалифицированной юридической поддержки участников СВО
Сюжет:

На Украине петиция о мобилизации депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов

0
Фото: REUTERS/Nina Liashonok
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников в воскресенье, 3 декабря, набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

В обращении содержится призыв рассмотреть «неотложные проекты законов, которые способствуют справедливой мобилизации граждан <...>, в частности депутатов и государственных служащих Украины».

Петиция была зарегистрирована на сайте главы государства 5 сентября. Как пишет «Газета.Ru», ее автором стал депутат Верховной рады, бывший член партии «Слуга народа» Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Как указал Дубинский в тексте петиции, существующие сейчас правила, согласно которым государственные чиновники и депутаты могут избежать мобилизации, «оказывают негативное влияние на социальную напряженность» и нарушают равенство граждан перед Конституцией.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

Ранее, 1 декабря, полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан предложил отправлять на фронт украинских чиновников, так как стране не хватает военных кадров. Он отметил, что в ВСУ только 1% госслужащих выполняет боевые задачи, и выразил уверенность, что призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не отразится на работе госаппарата, так как в нынешнем количестве они там и не нужны.

До этого, 24 ноября, секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация украинцев в ряды Вооруженных сил страны провалилась. Он отметил, что если властям Украины не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то страну ждут «большие проблемы».

Также в тот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти республики планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». Однако украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

При этом ранее, 13 ноября, издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что, по оценке Вашингтона, потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых. До этого, 8 ноября, газета The New York Times написала, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в армию страны, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023