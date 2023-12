На Украине петиция о мобилизации депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов

Петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников в воскресенье, 3 декабря, набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

В обращении содержится призыв рассмотреть «неотложные проекты законов, которые способствуют справедливой мобилизации граждан <...>, в частности депутатов и государственных служащих Украины».

Петиция была зарегистрирована на сайте главы государства 5 сентября. Как пишет «Газета.Ru», ее автором стал депутат Верховной рады, бывший член партии «Слуга народа» Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Как указал Дубинский в тексте петиции, существующие сейчас правила, согласно которым государственные чиновники и депутаты могут избежать мобилизации, «оказывают негативное влияние на социальную напряженность» и нарушают равенство граждан перед Конституцией.

Ранее, 1 декабря, полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан предложил отправлять на фронт украинских чиновников, так как стране не хватает военных кадров. Он отметил, что в ВСУ только 1% госслужащих выполняет боевые задачи, и выразил уверенность, что призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не отразится на работе госаппарата, так как в нынешнем количестве они там и не нужны.

До этого, 24 ноября, секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация украинцев в ряды Вооруженных сил страны провалилась. Он отметил, что если властям Украины не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то страну ждут «большие проблемы».

Также в тот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти республики планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». Однако украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

При этом ранее, 13 ноября, издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что, по оценке Вашингтона, потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых. До этого, 8 ноября, газета The New York Times написала, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в армию страны, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.