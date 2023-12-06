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В СТЦ рассказали о возобновлении продаж товаров Adidas и Reebok в России

Вице-президент СТЦ Люлин: мультибрендовая сеть в РФ будет продавать товары Adidas
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Мультибрендовая торговая сеть Sneakerbox уже продает товары марки Reebok. В то же время в новом магазине ASP, который располагается в аутлете «Белая дача» в Москве, можно будет найти обувь бренда Adidas, сообщил «Известиям» 6 декабря вице-президент Союза торговых центов (СТЦ) Павел Люлин.

«В следующем году откроется мультибрендовая сеть Lamoda Sport, где можно будет приобрести Adidas. Сейчас товары этих брендов ввозят с помощью параллельного импорта через дружественные страны», — добавил он.

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Немецкий бренд Adidas объявил о приостановке работы в России и временном закрытии магазинов в марте 2022 года. В конце октября сообщалось, что компания начала отказываться от некоторых своих торговых точек. При этом уже 9 ноября стало известно, что, по данным Nasdaq, из-за приостановки бизнеса в РФ производитель лишился €100 млн выручки в III квартале 2022 года.

16 мая прошлого года также сообщалось, что турецкий холдинг FLO Retailing, развивающий такие бренды, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, приобрел российское подразделение сети спорттоваров и одежды Reebok.

Некоторые иностранные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в России, прекратили поставки своей продукции или заявили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

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